3:1! SCG Eckartsau feiert Derbysieg in Lassee

Spielberichte

In einem spannenden und hart umkämpften Derby in der Gebietsliga Nord/Nordwest setzte sich der SCG Eckartsau mit 3:1 beim SC Lassee durch. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torszenen auf beiden Seiten. Am Ende konnten die Eckartsauer dank einer starken Mannschaftsleistung und entscheidenden Treffern das Spiel für sich entscheiden.

Chancen auf beiden Seiten - Pellinger bringt Gäste in Front

Der SC Lassee trat in grün an, während die Gäste in blau spielten. Die Anfangsphase war geprägt von einem offenen Schlagabtausch. Bereits in der 5. Minute zeigte sich Lassees Lukas Thaller gefährlich, als er nach einer Ecke knapp am langen Kreuzeck vorbeiköpfte. Nur zwei Minuten später kam er nach einer Flanke von links erneut zum Abschluss, doch ein Verteidiger konnte zur Ecke abfälschen.

Lassee blieb weiterhin offensiv. In der 26. Minute hatte Oliver Pöltner die große Chance, als sein direkter Freistoß von rechts an die Latte ging. Zehn Minuten später konnte Lukas Thaller erneut eine gute Möglichkeit nicht nutzen, als sein Schuss aus zwölf Metern von Alex Kniezanrek im Gästetor abgewehrt wurde.

Die Eckartsauer kamen ebenfalls zu Chancen. Johannes Horak schoss nach einem Doppelpass mit Philipp Poitschek knapp über das Tor. In der 37. Minute köpfte Markus Ordelt nach einer Ecke von rechts knapp drüber und verletzte sich dabei, er musste noch vor der Pause ausgewechselt werden. Kurz vor der Halbzeit konnte Mathias Pellinger nach einem Freistoß von Patrick Schmol zur 1:0-Führung für die Gäste abstauben. Mario Mikikits im Lasseer Tor ließ - wahrscheinlich von der Sonne geblendet - den Ball nach vorne abprallen und Pellinger nutzte die Chance eiskalt.

Lassee kämpft, Eckartsau kontert erfolgreich

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine und setzten das intensive Spiel fort. In der 53. Minute erhöhte Mathias Pellinger per Elfmeter auf 2:0 für die Eckartsauer. Der Sportclub Lassee drängte auf den Anschlusstreffer und hatte in der 55. Minute eine weitere gute Möglichkeit, doch Konstantin Breuer scheiterte aus spitzem Winkel an Alex Kniezanrek, der den Ball zur Ecke klärte. Wenige Minuten später gelang dem SC dann der Anschlusstreffer. In der 61. Minute verkürzte Lukas Thaller nach einer Hereingabe von rechts aus kurzer Distanz per Kopf auf 1:2.

In der 68. Minute köpfte Lukas Thaller nach einer Hereingabe übers Tor, und in der 74. Minute vereitelte Goalie Mikikits einen Konter von Philipp Poitschek, der auf das linke Eck zielte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute, als Mathias Klement für die Eckartsauer zum 3:1 traf. Nach einem Stanglpass von Maximilian Hansi hatte Lassee in der 85. Minute noch eine Chance, doch Lukas Thaller verfehlte das lange Eck knapp.

In der Schlussminute köpfte Thaller nach einer Ecke von rechts knapp am linken Eck vorbei, womit die letzte Chance für den Sportclub Lassee vergeben wurde. Schiedsrichter Govedarevic beendete das Spiel nach 95 Minuten und die Eckartsauer konnten sich über einen verdienten 3:1-Auswärtssieg freuen.

Aufstellungen:

Lassee:

Mario Mikikits - Kevin Steinmetz, Lukas Nürnberger (84. Fabian Hemmelmeyer), Simon Lahner, Thomas Naimer (K) - Christoph Sturm (75. Peter Kohlhauser), Oliver Pöltner, Emanuel Rajdl - Konstantin Breuer, Maximilian Hansi, Lukas Thaller

Ersatzspieler: Tomas Kriko, Fabian Hemmelmeyer, Peter Kohlhauser, Armin Haupt, Jan Felkl, Paul Roschitz

Trainer: Martin Grabenbauer

Eckartsau:

Alex Kniezanrek - Simon Egger, Manuel Kniezanrek, Markus Ordelt (42. Marvin Kalchbrenner), Reinhard Trunner, Mathias Pellinger (K) - Christoph Tröstler (89. Sebastian Pötzl), Mathias Klement (89. Sandro Zant), Johannes Horak (72. Martin Schwinghammer), Patrick Schmol - Philipp Poitschek

Ersatzspieler: Hannes Trunner, Sebastian Pötzl, Marvin Kalchbrenner, Martin Schwinghammer, Nico Kaltenbrunner, Sandro Zant

Trainer: Manfred Pellinger

Gelbe Karten:

Christoph Sturm (8. Kritik), Oliver Pöltner (55. Kritik), Martin Grabenbauer (Trainer, 73. Kritik), Sascha Rüttgers (Co-Trainer, 73. Kritik) bzw. Reinhard Trunner (45.+2 Foul), Marvin Kalchbrenner (59. Foul), Sebastian Pötzl (93. Unsportl.).

Schiedsrichter: Goran Govedarevic, Sabri Yalgin (1. Assistent). Helmut Friedl (2. Assistent) fiel verletzungsbedingt aus.

Hans-Waraschitz-Stadion Lassee, 360 Zuseher.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Lassee : Eckartsau - 1:3 (0:1)

87 Mathias Klement 1:3

61 Lukas Thaller 1:2

53 Mathias Pellinger 0:2

45 Mathias Pellinger 0:1

