ATSV Deutsch-Wagram siegt knapp in Prottes

Der SC Prottes empfing in einem packenden Duell den ATSV Sparta Deutsch-Wagram in der 5. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest. In einer hart umkämpften Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb, setzten sich die Gäste mit einem 2:1-Sieg durch. Nachdem die erste Halbzeit torlos blieb, nahm das Spiel in der zweiten Hälfte deutlich Fahrt auf.

Chancenreiche erste Halbzeit

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeichnete sich ab, dass beide Teams offensiv ausgerichtet waren. In der 12. Minute bekam Deutsch-Wagrams Sulimani einen Laufpass und legte den Ball für Erkoc ab, der den Ball im Netz versenkte. Doch die Freude währte nur kurz, da der Assistent auf Abseits entschied. Es blieb beim 0:0.

Die erste ernstzunehmende Chance für den SC ergab sich in der 17. Minute. Eine schöne Hereingabe erreichte Vajdecka am Elfmeterpunkt, doch sein Schuss flog weit über das Tor. Auf der anderen Seite verfehlte Sulimani in der 20. Minute eine wunderschöne Vorlage von Erkoc und vergab damit eine riesige Möglichkeit zur Führung.

Deutsch-Wagram blieb am Drücker und hatte in der 32. Minute die nächste Großchance. Erkoc setzte sich gegen einen Verteidiger durch und legte den Ball Richtung Wolkensteiner, der das Tor jedoch knapp verfehlte. Kurz vor der Halbzeit sah es so aus, als ob Deutsch-Wagram den Ball nach einem Eckball im Tor unterbringen konnte, doch Schiedsrichter Halefoglu entschied auf Stürmerfoul.

Turbulenter zweiter Durchgang

Die zweite Hälfte begann chancenreich. In der 58. Minute gelang Deutsch-Wagram schließlich der Führungstreffer. Ozan setzte sich im 1-gegen-1 durch und spielte eine flache Flanke auf die kurze Stange, wo Shala den Ball gekonnt ins kurze Eck spitzelte. Die Gäste führten mit 1:0.

Doch der Sportclub Prottes zeigte sich unbeeindruckt und antwortete sieben Minuten später. Nach einem Eckball kam Krickl frei zum Kopfball und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Die Partie war wieder offen, und beide Mannschaften suchten nun verstärkt nach der Entscheidung.

In der 72. Minute war es erneut Shala, der Deutsch-Wagram in Führung brachte. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Sulimani nahm der 28-Jährige den Ball gekonnt mit und schob das Leder ins lange Eck zum 2:1 ein. Trotz des erneuten Rückstands gab der SC Prottes nicht auf und versuchte, den Ausgleich zu erzielen.

Die Schlussphase des Spiels war von Hochspannung geprägt. In der 90. Minute verhinderte Gäste-Torhüter Koller mit einer Glanzparade den Ausgleich, indem er Bala den Ball vom Fuß nahm. Der Unparteiische zeigte sechs Minuten Nachspielzeit an, was den Gastgebern eine letzte Chance bot, doch es sollte nicht reichen. Der Referee beendete die Partie und Deutsch-Wagram durfte sich über einen knappen, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg freuen.

