SC Leopoldsdorf siegt in packendem Duell gegen Deutsch-Wagram

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 7. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest setzte sich der SC Leopoldsdorf/Mfd. mit 2:1 gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram durch. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich der Sportclub zurück und konnte die Partie drehen. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte sich die Klasse der Leopolsdorfer, die den entscheidenden Treffer erzielten und somit die drei Punkte sicherten.

Intensiver erster Durchgang

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Deutsch-Wagram. In der 21. Minute gelang dem ATSV der Führungstreffer. Nach einem scharf geschossenen Freistoß aus etwa 45 Metern von Phillip Wihro nahm sich der aufgerückte Abwehrchef Christoph Statzberger den Ball im Strafraum an und schlenzte das Leder gekonnt ins Eck. Damit stand es 0:1 für die Deutsch-Wagramer, die sich über einen Traumstart freuen konnten.

Der SC Leopoldsdorf zeigte sich von diesem Rückstand jedoch unbeeindruckt und arbeitete unermüdlich daran, den Ausgleich zu erzielen. In der 36. Minute wurden diese Bemühungen belohnt. Stephan Rauchecker, der Kapitän der Leopolsdorfer, kam an der Strafraumgrenze zum Schuss. Der Ball wurde unglücklich von einem Verteidiger abgefälscht und rollte ins Tor. Der Ausgleich zum 1:1 war geschafft und brachte neue Energie in die Reihen des Sportclubs Leopoldsdorf.

Kukcha sichert Heimsieg

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen auf den Führungstreffer hatten. In der 59. Minute war es schließlich soweit: Masieh Kukcha dribbelte sich vom Strafraumeck in Richtung Mitte durch und schob den Ball unhaltbar ins kurze Eck. Der SC ging mit 2:1 in Führung und drehte somit die Partie zu seinen Gunsten.

Die Deutsch-Wagramer versuchten in der Folgezeit, den Ausgleich zu erzielen, doch die Verteidigung der Leopolsdorfer stand sicher. In der 68. Minute bot sich dem SC Leopoldsdorf sogar die Chance, den Vorsprung auszubauen. Nach einem stark gespielten Konter lief Masieh Kukcha alleine auf den Tormann zu, traf jedoch nur die Stange. Dies sollte die letzte große Möglichkeit in diesem Spiel bleiben.

Schlussendlich verteidigte der Sportclub Leopoldsdorf den knappen Vorsprung erfolgreich. Auch die drei Minuten Nachspielzeit änderten nichts am Endstand. Mit dem 2:1-Sieg konnten die Leopolsdorfer wichtige drei Punkte einfahren, Deutsch-Wagram hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manuel Sander (1221 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manuel Sander mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.