ASV Hohenau bezwingt Lassee souverän mit 2:0

Spielberichte

Der ASV Hohenau hat sich in der siebten Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest mit einem klaren 2:0-Sieg gegen den SC Lassee durchgesetzt. In einem spannenden und umkämpften Spiel sorgten Michal Lörinczi und die starke Defensivarbeit der Hohenauer für den verdienten Erfolg.

Lörinczi bringt ASV in Führung

Bereits in der fünften Minute hatten die Gäste eine riesige Chance zur Führung. Nach einer Hereingabe von rechts verpasste ein Hohenauer Verteidiger den Ball, sodass Konstantin Breuer aus elf Metern abschließen konnte. Doch ASV-Torhüter Stefan Wiedenbauer parierte souverän.

In der 13. Minute gab es eine Schrecksekunde für die Hohenauer, als Jan Mizerak nach einem Foul humpelte und behandelt werden musste. Glücklicherweise konnte er nach kurzer Zeit weiterspielen. Die erste nennenswerte Chance für den Arbeitersportverein Hohenau hatte Fabian Ribing in der 18. Minute. Sein Schuss vom rechten Strafraum-Eck wurde abgefälscht und ging knapp am langen Eck vorbei. Die darauffolgende Ecke brachte jedoch nichts ein.

Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr übernahmen die Hohenauer die Kontrolle. In der 38. Minute war es soweit, Michal Lörinczi traf zur zur Führung für Hohenau, als er nach einer Hereingabe von links den Ball trocken ins linke Eck traf. Nur drei Minuten später war es erneut Lörinczi, der nach einer weiteren Hereingabe an der Strafraumgrenze volley abzog und den Ball knapp am rechten Kreuzeck vorbeisetzte. Doch kurz vor der Halbzeitpause traf David Frühauf ins linke Eck, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Entscheidung in Minute 71

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine und der ASV Hohenau setzte seinen offensiven Druck fort. In der 48. Minute brachte Manuel Kegler eine Flanke von links herein, die an die zweite Stange ging. Die Gäste versuchten zwar, dagegenzuhalten, doch die Hohenauer blieben gefährlicher.

In der 52. Minute hatte Manuel Kegler nach einer flachen Ecke von rechts die nächste Chance, doch sein direkter Schuss konnte von Lassee-Torhüter Mario Mikikits abgewehrt werden. Nur wenige Minuten später gab es einen strittigen Moment, als Mikikits nach einem Freistoß den Ball fallen ließ, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen, sehr zum Unmut des Hohenauer Publikums, da sie sicher waren, einen Treffer gesehen zu haben.

Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 71. Minute. Nach einer Ecke von links wollte ein Lassee-Verteidiger klären, traf den Ball jedoch nicht richtig, sodass dieser vor die Füße von Michal Lörinczi fiel. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und hämmerte die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen. Damit stand es 2:0 für die Hohenauer, die damit endgültig auf die Siegerstraße einbogen.

Die verbleibenden Minuten der Partie verliefen ohne weitere Höhepunkte. Der Sportclub Lassee fand keine Mittel, um die kompakte Defensive des Arbeitersportverein Hohenau zu durchbrechen. Auch die sechs Minuten Nachspielzeit änderten nichts am Spielverlauf, und so endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den ASV Hohenau.

Aufstellungen

Hohenau:

Stefan Wiedenbauer, Florian Marhofer, Richy Mwari, Fabian Ribing (81. Fabian Kunik), Michal Lörinczi, Jan Mizerak (K), Marko Lörinczi, Matthias Veit, Manuel Kegler, Nico Schiesser (85. Janik Oberrenzer), David Frühauf (79. Dominik Volf)

Ersatzspieler: Simon Sedlak, David Benedik, Dominik Volf, Fabian Kunik, Janik Oberrenzer, Patrick Krammer

Trainer: Erwin Cseh

Lassee:

Mario Mikikits - Lukas Nürnberger (76. Fabian Hemmelmeyer), Simon Lahner, Paul Roschitz (84. Paul Roschitz), Thomas Naimer (K) - Oliver Pöltner, Jan Felkl (61. Christoph Frank) - Christoph Sturm, Konstantin Breuer, Lukas Thaller, Emanuel Rajdl

Ersatzspieler: Tomas Kriko, Fabian Hemmelmeyer, Christoph Frank, Patrick Klement, Phillip Dennecke

Trainer: Martin Grabenbauer

Gelbe Karten:

Marko Lörinczi (33. Unsportl.), Richy Mwari (39. Foul), Nico Schiesser (69. Kritik), David Frühauf (75. Foul), Stefan Wiedenbauer (89. Unsportl.), Jan Mizerak (95. Unsportl.) bzw. Christoph Sturm (54. Foul).

Schiedsrichter: Christopher Dye, Vidoje Gvozdenovic (1. Assistent) und Nihad Osmanovic (2. Assistent).

Franz "Stulli" Biehal Arena, 350 Zuseher

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (36930 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Hohenau : SC Lassee - 2:0 (1:0)

71 Michal Lörinczi 2:0

38 Michal Lörinczi 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.