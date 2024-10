2:1-Auswärtssieg! SC Lassee gewinnt knapp gegen Nachzügler

Spielberichte

Der SC Lassee setzte sich in einem aufregenden Spiel der Gebietsliga Nord/Nordwest knapp mit 2:1 gegen den USC Muckendorf/Zeiselmauer durch. Trotz intensiver Bemühungen der Muckendorfer konnte Lassee am Ende die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Emanuel Rajdl war der Mann des Abends und erzielte beide Treffer für die Gäste. Der Tabellenvorletzte kämpfte bis zur letzten Minute, doch es reichte am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Rajdl bringt Gäste in Führung

Lassee startete stark und setzte die Muckendorfer Abwehr von Beginn an unter Druck. In der 9. Minute hatte Emanuel Rajdl die erste große Chance für Lassee, doch sein Schuss verfehlte das lange Eck. In der 27. Minute war es dann soweit: Nach einer Flanke von Christoph Frank auf die rechte Seite, spielte Lukas Thaller den Ball volley zur Mitte, wo Emanuel Rajdl gekonnt in den Ball rutschte und zur Führung für den SC Lassee traf. Die Muckendorfer versuchten sofort zu antworten, doch ihre Angriffe blieben zunächst ohne Erfolg. Milan Machalek hatte in der 32. Minute eine gute Möglichkeit, sein Schuss ging jedoch über das Tor. Bis zur Halbzeit blieb es bei der knappen Führung für die Gäste, obwohl Muckendorf/Zeiselmauer das Spielgeschehen zunehmend kontrollierte.

Spät ausgeglichen und trotzdem keine Punkte geholt

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Die Muckendorfer machten weiter Druck, doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Jakob Lindlgruber versuchte es in der 56. Minute aus 20 Metern, sein Schuss ging jedoch deutlich übers Tor. In der 67. Minute hatten die Gastgeber Pech, als ein Schuss von William Bartholdy von Marco Friedrich per Kopf an die Latte verlängert wurde. Die Zuschauer merkten, dass ein Tor für die Heimischen in der Luft lag.

In der 84. Minute wurden die Bemühungen der Muckendorfer schließlich belohnt. Nach einem Querpass von Adam Prekop traf William Bartholdy von der Strafraumgrenze ins linke Eck und sorgte für den viel umjubelten Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz: Nur eine Minute später schlug Lassee zurück. Emanuel Rajdl erzielte mit einem flachen Schuss ins rechte Eck seinen zweiten Treffer des Abends und brachte die Gäste erneut in Führung.

Die Muckendorfer gaben sich nicht geschlagen und hatten in der 87. Minute noch eine große Chance zum erneuten Ausgleich. Nach einer Flanke von links köpfte Jakob Lindlgruber den Ball an die Latte. Das Spiel blieb spannend bis zur letzten Minute, doch am Ende konnte Lassee die knappe Führung über die Zeit bringen.

Mit diesem Sieg konnte der SC Lassee nach zwei Niederlagen gegen Eckartsau und in Hohenau wieder voll punkten, während der Union Sportclub Muckendorf/Zeiselmauer trotz einer guten Leistung ohne Punkte blieb und weiterhin auf Platz 13 in der Tabelle bleibt. Es war ein intensives und spannendes Spiel, das die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

AUFSTELLUNGEN:

Muckendorf/Zeiselmauer USC:

Philipp Niebauer, Adam Prekop, Martin Jurkemik, Petr Matousek, Niklas Villinger, Milan Machalek 57. Mario Bittlingmayer), William Felipe Freytag Bartholdy, Kenan Bronja (86. Alen Dedic), Marco Friedrich (K), Jakob Lindlgruber, Kristian Kolcak

Ersatzspieler: Tobias Mayrhofer, Alen Dedic, Marcus Köller, Emal Haqmal, Mario Bittlingmayer, Faisal Holzmann

Trainer: Manuel Frank , BEd

Lassee:

Mario Mikikits - Lukas Nürnberger, Simon Lahner, Jan Felkl, Thomas Naimer (K) - Fabian Hemmelmeyer (69. Maximilian Hansi), Christoph Sturm - Christoph Frank (74. Oliver Pöltner), Konstantin Breuer, Lukas Thaller (86. Kevin Steinmetz), Emanuel Rajdl

Ersatzspieler: Tomas Kriko, Kevin Steinmetz, Oliver Pöltner, Patrick Klement, Maximilian Schrabauer, Maximilian Hansi

Trainer: Martin Grabenbauer

Gelbe Karten:

Petr Matousek (30. Foul) bzw. Christoph Sturm (65. Kritik), Lukas Thaller (80. Foul)

Schiedsrichter: Gerald Griessler, Hasan Dulda (1. Assistent) und Julian Lexmann (2. Assistent).

Muckendorf, 90 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (37380 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Muckendorf/Z. : SC Lassee - 1:2 (0:1)

85 Emanuel Rajdl 1:2

84 William Felipe Freytag Bartholdy 1:1

27 Emanuel Rajdl 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.