Spannendes Derby in Deutsch-Wagram: FC Mannsdorf-Großenzersdorf II dreht Spiel nach frühem Rückstand

Spielberichte

In einem aufregenden Match der Gebietsliga Nord/Nordwest setzte sich Mannsdorf-Großenzersdorf II knapp mit 2:1 beim ATSV Sparta Deutsch-Wagram durch. Die Partie bot den Zuschauern viele spannende Momente. Der FC Mannsdorf-Großenzersdorf sicherte sich mit diesem Sieg drei wichtige Punkte und findet Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle.

Hausherren mit Traumstart

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin. Bereits in der vierten Minute brachte Flamur Shala seine Mannschaft in Führung. Die Vorlage kam von einer Flanke von Benjamin Sulimani, die Shala perfekt verwertete. Deutsch-Wagram versuchte, den Schwung des frühen Führungstores zu nutzen und setzte die Gäste unter Druck. Flamur Shala sorgte in der 34. Minute erneut für Aufregung, als er mit einem Distanzschuss nur knapp das Tor verfehlte.

Mannsdorf-Großenzersdorf fand jedoch allmählich ins Spiel und setzte die Abwehr von Deutsch-Wagram unter Druck. In der 40. Minute fiel der Ausgleich: Ein Eigentor sorgte für das 1:1, nachdem ein Ball nach einem Schuss von rechts unglücklich von Oliver Burian ins Tor der Gastgeber befördert wurde. Der Ausgleichstreffer setzte neue Kräfte bei den Gästen frei und das Spiel nahm weiter an Intensität zu.

Sejdini dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Lirian Sejdini erzielte in der 49. Minute das 2:1 für Mannsdorf-Großenzersdorf. Ein Freistoß von halbrechts wurde von Sejdini geschickt an der Mauer vorbei ins kurze Eck geschossen, woraufhin die Gäste die Führung übernahmen. Trotz des Rückstands gab Deutsch-Wagram nicht auf und kämpfte um den Ausgleich.

In der 82. Minute musste Mannsdorf-Großenzersdorf einen Rückschlag hinnehmen, als Marcel Ganser nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Die Unterzahl machte es den Gästen schwerer, ihre Führung zu verteidigen. Deutsch-Wagram nutzte die Gelegenheit und kam in der 83. Minute einem Treffer sehr nahe, als ein Kopfball nach einem Freistoß nur die Latte traf.

In der Schlussphase drängten die Deutsch-Wagramer auf den Ausgleich, doch trotz zahlreicher Chancen blieb ihnen ein weiterer Treffer verwehrt. In der 92. Minute zeigte sich die Abwehr der Gäste unachtsam, als drei Angreifer Deutsch Wagrams nach einer scharfen Hereingabe den Ball verpassten. Letztlich blieb es beim 1:2 und Mannsdorf-Großenzersdorf II konnte einen knappen Derbysieg erringen, den die Mannschaft nach dem Schlusspfiff lautstark auf dem Rasen feierte. Die Deutsch-Wagramer zeigten eine engagierte Leistung, konnten aber ihre Chancen nicht in weitere Tore ummünzen.

AUFSTELLUNGEN:

Deutsch Wagram:

Christoph Koller - Ali Uzar (85. Bruno Vidovic), Markus Koupilek, Oliver Burian, Christoph Statzberger (K/67. Stefan Jonovic) - Philipp Kuntel, Phillip Wihro, Flamur Shala (67. Noah Idinger), Ivan Popovic - Ozan Erkoc, Benjamin Sulimani

Ersatzspieler: Leon Müller, Florian Dürbeck, Bruno Vidovic, Noah Idinger, Stefan Jonovic, Julian Hofmeister

Trainer: Philip Haubner

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II:

Marko Rajkovic, Ufuk-Cem Ucar, Enes Sen, Malek Bouazizi, Marcel Ganser, Lirian Sejdini (75. Rudolf Wendl), Melvin Gartner (82. Melvin Gartner), Mikhail Kalini, Damir Dzinic, Yusuf Sahin, Kevin Glück (K/75. David Koudelka)

Ersatzspieler: Nemanja Stipancevic, Rudolf Wendl, Andrej Sosic, David Koudelka, Florian Hlavac-Jäger, Giuseppe Cribello

Trainer: Wilhelm Hawla

Gelbe Karten:

Philip Whiro (46. Foul), Oliver Burian (49. Unsportl.), Ali Uzar (74. Foul) bzw. Ufuk-Cem Ucar (51. Kritik), Marcel Ganser (52. Foul), Malek Bouazizi (64. Foul).

Gelb-Rote Karte: Marcel Ganser (82. Foul).

Schiedsrichter: Erik Karner, Bagrat Gogadze (1. Assistent) und Denis Tujkic (2. Assistent).

Bajwaroadlines Arena, 96 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (37680 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Deutsch-Wagram : Mannsdorf-Großenzersdorf KM II - 1:2 (1:1)

49 Lirian Sejdini 1:2

40 Eigentor durch Oliver Burian 1:1

4 Flamur Shala 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.