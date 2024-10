ASV Hohenau sichert sich knappen Sieg gegen Prottes

Spielberichte

In einem spannenden Duell der Gebietsliga Nord/Nordwest trafen der ASV Hohenau und der SC Prottes aufeinander. Trotz einer dominanten Leistung der Gastgeber, dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe der Arbeitersportverein den entscheidenden Treffer erzielte. Prottes hielt stark dagegen, konnte aber letztlich den entscheidenden Gegentreffer nicht verhindern. Die Partie endete mit einem knappen 1:0-Erfolg für die Hohenauer, die im sechsten Match den vierten Sieg einfahren konnten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an engagiert, doch klare Torchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware. Der ASV Hohenau, gekleidet in weißen Trikots mit grünen Ärmeln, versuchte das Spiel zu kontrollieren, während der Sportclub Prottes in rot-schwarz gestreiften Trikots auf Konter lauerte.

In der 26. Minute hatte Nico Schiesser eine vielversprechende Gelegenheit für die Hohenauer, doch sein Freistoß aus 20 Metern verfehlte das Ziel knapp. In der 35. Minute setzte Marko Lörinczi einen Schuss aus 22 Metern ebenfalls knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause dann noch eine Möglichkeit für Hohenau durch Manuel Kegler, dessen Schuss von Goalie Jozef Grujbar entschärft wurde.

Späte Entscheidung

Nach einer torlosen ersten Halbzeit drängte der ASV auf den Führungstreffer. Auch in Hälfte zwei bestimmten die Gastgeber das Spielgeschehen, doch Prottes verteidigte geschickt und setzte auf gelegentliche Konter. In der 80. Minute scheiterte Marko Lörinczi mit einem direkten Freistoß, den Grujbar zur Ecke klären konnte. Hohenau blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte den Druck auf die Abwehr der Gäste.

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 88. Minute, als Richy Mwari eine Hereingabe perfekt platzierte und Marko Lörinczi den Ball ins kurze Eck beförderte. Der Jubel war groß, denn damit war der Bann gebrochen und der ASV Hohenau führte 1:0. In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SC Prottes, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der Hohenauer hielt stand.

Nach 95 spannenden Minuten endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für den ASV Hohenau. Die Gastgeber zeigten eine gute Leistung und belohnten sich in der Schlussphase mit dem entscheidenden Treffer durch Marko Lörinczi. Mit diesem Erfolg sammelten die Hohenauer wertvolle Punkte in der Liga, während Prottes ohne zählbaren Erfolg die Heimreise antreten musste.

Aufstellungen:

Hohenau:

Stefan Wiedenbauer (K), Florian Marhofer, Richy Mwari, Dominik Volf (HZ. Tadeas Jurceka), Janik Oberrenzer, Fabian Ribing, Marko Lörinczi, Matthias Veit, Manuel Kegler, Nico Schiesser (74. David Benedik), David Frühauf (HZ. Fabian Kunik)

Ersatzspieler: David Benedik, Tadeas Jurceka, Fabian Kunik, Marco Drabek

Trainer: Erwin Cseh

Prottes:

Jozef Grujbar - Dominik Kraupp, Dominik Goisauf (K) - Pavel Kucharcuk, Sandro Struckl (85. Georg Pratsch), Stefan Krickl, Patrick Pöschl, Dominik Vajdecka, Arun Majersky (67. Julian Schmid), Roman Bala, Dejan Jelic -

Ersatzspieler: Elmedin Nakicevic, Christoph Thaller, Georg Pratsch, Florian Helm, Julian Schmid, Manuel Nürnberger

Trainer: BSc Aljoscha Kroboth , BEd

Gelbe Karten:

Richy Mwari (29. Unsportl.), David Frühauf (31. Foul), Dominik Volf (44. Foul), Janik Oberrenzer (45. Foul), Nico Schiesser (64. Kritik), Matthias Veit (82. Foul), Florian Marhofer (94. Unsportl.) bzw. Dejan Jelic (29. Unsportl.), Georg Pratsch (94. Unsportl.)

Schiedsrichter: Duro Orsolic, Armend Mustafa (1. Assistent) und Hasan Seven (2. Assistent)

Franz "Stulli" Biehal Arena, 310 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (38080 Bonuspunkte)

Gebietsliga Nord/Nordwest: Hohenau : Prottes SC - 1:0 (0:0)

88 Marko Lörinczi 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.