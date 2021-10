Heimsieg über Laa/Thaya: SV Langenlebarn rückt auf Platz vier vor

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:56

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SV Langenlebarn kam am Samstag vor rund 150 Fans zu einem 3:1-Erfolg gegen Laa/Thaya. Langenlebarn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Lange blieb das Spiel offen und torlos. Kurz vor der Pause traf Benjamin Duty aber für die Gastgeber (40.) zum 1:0. Der SV Donau Langenlebarn hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Später Sieg

In der 78. Minute erzielte Nico Bock das 1:1 für den SC Laa/Thaya. Fünf Minuten später ging der SV Langenlebarn durch den zweiten Treffer von Duty erneut in Führung. Florian Slama stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit einem verwandelten Elfmeter den Stand von 3:1 für Langenlebarn her (88.). Am Schluss fuhr der SV Donau Langenlebarn gegen Laa/Thaya auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Beim SV Langenlebarn präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Langenlebarn liegt im Klassement nun auf Rang vier. Mit dem Sieg knüpfte der SV Langenlebarn an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Donau Langenlebarn fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief Langenlebarn konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SC Laa/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur vier Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Donau Langenlebarn – Laa/Thaya bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 19 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Laa/Thaya in dieser Saison. Nun musste sich Laa/Thaya schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SC Laa/Thaya ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist der SV Langenlebarn zum SK Miet-Tech Wullersdorf, tags zuvor begrüßt Laa/Thaya den SV Gablitz vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Donau Langenlebarn – SC Laa/Thaya, 3:1 (1:0)

40 Benjamin Duty 1:0

78 Nico Bock 1:1

83 Benjamin Duty 2:1

88 Florian Slama 3:1

