Sieg in Ladendorf: Marchfeld Donauauen II beendet die Negativserie

Sonntag, 07. November 2021

Gebietsliga Nord/Nordwest: Ein Tor machte den Unterschied – die Zweitvertretung des FC Marchfeld Donauauen siegte vor rund 120 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Ladendorf. Hundertprozentig überzeugen konnte Marchfeld Donauauen II dabei jedoch nicht.

Sascha Mark brachte den Gast in der 15. Minute nach vorn. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Nico Schneider beförderte das Leder zum 1:1 des SC Ladendorf in die Maschen (79.). Kurz vor Ultimo war noch Paul Urmann zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des FC Marchfeld Donauauen II verantwortlich (84.). Danach folgte eine turbulente Schlussphase mit drei Platzverweisen. Mark Wimmer und Roman Lanscha (beide Ladendorf) mussten in Minute 88 nach Foulspiel bzw. Beleidigung mit glatter Roten Karte vom Feld. In der Nachspielzeit sah auch noch Sebastian Damböck (Marchfeld Donauauen) mit Rot vom Platz (91.). Zum Schluss feierte Marchfeld Donauauen II einen dreifachen Punktgewinn gegen Ladendorf.

Unrühmliches Ende mit drei Roten Karten

Den Kampf um die Klasse geht der SC Ladendorf in der Rückrunde von der zehnten Position an. Die Gastgeber kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Beim FC Marchfeld Donauauen II präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Marchfeld Donauauen II belegt mit 25 Punkten den dritten Platz. Der FC Marchfeld Donauauen II knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Marchfeld Donauauen II acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Marchfeld Donauauen II deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist der FC Marchfeld Donauauen II in diesem Ranking auf.

Der SC Ladendorf verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 20.03.2022 beim FC Marchfeld Donauauen II wieder gefordert.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Ladendorf – FC Marchfeld Donauauen II, 1:2 (0:1)

15 Sascha Mark 0:1

79 Nico Schneider 1:1

84 Paul Urmann 1:2

