Erfolg bei Sieghartskirchen: SV Langenlebarn auf Aufstiegskurs

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 100 Besucher fanden sich im Bodenfeldstadion in Sieghartskirchen ein um das Spiel der vorverlegten 26. Runde zu beobachten. Am Samstag begrüßte Sieghartskirchen den SV Langenlebarn. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Pflichtgemäß strich Langenlebarn gegen den SV Sieghartskirchen drei Zähler ein. Der SV Donau Langenlebarn hatte das Hinspiel gegen Sieghartskirchen mit 3:1 gewonnen.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die zweiten 45 Minuten begannen für die Gastgeber nicht gerade glücklich. Mihael Ercegovac sah nach einem Foulspiel seine zweite Gelbe Karte und musste frühzeitig in die Kabine. Florian Slama brachte dem SV Langenlebarn nach 50 Minuten durch den fälligen Strafstoß die 1:0-Führung. Benjamin Duty versenkte die Kugel dann zum 2:0 für den Tabellenprimus (65.). Der SV Sieghartskirchen stellte nur vier Minuten später das 1:2 durch Filip Pajkic sicher (69.). Mit dem 3:1 sicherte Duty Langenlebarn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Zum Schluss feierte der SV Donau Langenlebarn einen dreifachen Punktgewinn gegen Sieghartskirchen.

Sprung an die Tabellenspitze

Der SV Sieghartskirchen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Gastgeber mussten schon 24 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Si.kirchen schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV Sieghartskirchen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Beim SV Langenlebarn präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Die errungenen drei Zähler gingen für Langenlebarn einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Saison des SV Donau Langenlebarn verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Mit vier Siegen in Folge ist der SV Langenlebarn so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist Si.kirchen zum SV Gablitz, zeitgleich empfängt Langenlebarn die Reserve des FC Marchfeld Donauauen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Sieghartskirchen – SV Donau Langenlebarn, 1:3 (0:0)

50 Florian Slama 0:1

65 Benjamin Duty 0:2

69 Filip Pajkic 1:2

76 Benjamin Duty 1:3