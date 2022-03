SV Gablitz beendet gegen Tulln Sieglos-Serie

Details Montag, 21. März 2022 01:46

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 120 Zuschauer kamen ins Josef Keiblinger Stadion um den FC Tulln gegen Nachzügler Gablitz zu sehen. Der SV Gablitz kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen den FC Tulln. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem SV Gablitz beugen mussten. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg des FC Tulln beim SV Gablitz geendet.

Eine gute halbe Stunde passierte nicht viel. Doch dann trafen die Gäste. Murat Bora nutzte die Chance für den SV Gablitz und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. In Minute 67 gab es dann einen Strafstoß für Gablitz. Bora schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.). In der 81. Minute legte Vincent Neiber sogar zum 3:0 zugunsten des SV Gablitz nach. Christian Kletzer verkürzte für den FC Tulln später in der 90. Minute auf 1:3. Letzten Endes ging der SV Gablitz im Duell mit dem Heimteam als Sieger hervor.

Gablitz gibt Rote Laterne ab

Der FC Tulln belegt momentan mit 19 Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 18:18 ausgeglichen. Sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der FC Tulln momentan auf dem Konto.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ der SV Gablitz das Tabellenende und nimmt jetzt den 13. Tabellenplatz ein. Der SV Gablitz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Nach sieben sieglosen Spielen ist der SV Gablitz wieder in der Erfolgsspur.

Während der FC Tulln am kommenden Sonntag den FC Klosterneuburg empfängt, bekommt es der SV Gablitz am selben Tag mit dem SV Sieghartskirchen zu tun.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – SV Gablitz, 1:3 (0:1)

33 Murat Bora 0:1

67 Murat Bora 0:2

81 Vincent Neiber 0:3

90 Christian Kletzer 1:3