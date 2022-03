SC Ladendorf kämpft sich gegen Neudorf zum Punkt

Details Samstag, 26. März 2022 01:46

Gebietsliga Nord/Nordwest: Im Spiel des SC Ladendorf gegen den FC Radio CD Neudorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten vor etwa 150 Besucher die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des FC Neudorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der FC Radio CD Neudorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte der Gast einen klaren 5:1-Erfolg gelandet.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Zdenek Sturma sein Team in der zwölften Minute. Daniel Hirmer erhöhte den Vorsprung des FC Neudorf nach 20 Minuten auf 2:0. Doch die Gastgeber zeigten Moral und Kampfgeist. Nico Schneider verkürzte für den SC Ladendorf später in der 29. Minute auf 1:2. Dem Gastgeber gelang mithilfe des FC Radio CD Neudorf der Ausgleich, als Harald Lahner das Leder in das eigene Tor lenkte (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Schneider-Doppelpack rettet einen Punkt

Daniel Rahming versenkte den Ball in der 53. Minute im Netz von Ladendorf. In der 75. Minute sicherte Schneider seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SC Ladendorf mit dem FC Neudorf kein Sieger gefunden.

Der SC Ladendorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Ladendorf musste schon 25 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Der SC Ladendorf verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Der letzte Dreier liegt für den SC Ladendorf bereits drei Spiele zurück.

Sicherlich ist das Ergebnis für den FC Radio CD Neudorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Mit 32 geschossenen Toren gehört der FC Neudorf offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Nord/Nordwest. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der FC Radio CD Neudorf derzeit auf dem Konto. Zuletzt war beim FC Neudorf der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am nächsten Sonntag reist Ladendorf zum ASV Hohenau, zeitgleich empfängt der FC Radio CD Neudorf den SV Donau Langenlebarn.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Ladendorf – FC Radio CD Neudorf, 3:3 (2:2)

75 Nico Schneider 3:3

53 Daniel Rahming 2:3

39 Eigentor durch Harald Lahner 2:2

29 Nico Schneider 1:2

20 Daniel Hirmer 0:2

12 Zdenek Sturma 0:1