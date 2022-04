Heimniederlage gegen Klosterneuburg: Sieghartskirchen kommt nicht aus dem Keller

Details Samstag, 02. April 2022 01:12

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 100 Fans kamen zum Spiel der 15. Runde ins Bodenfeldstadion. Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von Klosterneuburg. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen Sieghartskirchen durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der FC Klosterneuburg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert.

Die erste halbe Stunde hielten die Heimischen das Spiel offen. Johannes Mansbart brachte den SV Sieghartskirchen in der 33. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause behielt Klosterneuburg die Nase knapp vorn. Doppelpack für den FC Klosterneuburg: Nach seinem zweiten Tor (67., Elfmeter) markierte Mansbart wenig später seinen dritten Treffer (70.) und wurde zum Mann des Spiels. Michael Mick schoss die Kugel zum 1:3 für Sieghartskirchen über die Linie (80.) und erzielte somit den Ehrentreffer. Letzten Endes ging Klosterneuburg im Duell mit dem Tabellenletzten als Sieger hervor.

Mansbart als Man of the Match

Der SV Sieghartskirchen musste schon 27 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich das Heimteam schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der FC Klosterneuburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Klosterneuburg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der FC Klosterneuburg neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

Sieghartskirchen steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Klosterneuburg mit aktuell 28 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Sonntag reist der SV Sieghartskirchen zum SC Laa/Thaya, zeitgleich empfängt der FC Klosterneuburg die Reserve des FC Marchfeld Donauauen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Sieghartskirchen – FC Klosterneuburg, 1:3 (0:1)

80 Michael Mick 1:3

70 Johannes Mansbart 0:3

67 Johannes Mansbart 0:2

33 Johannes Mansbart 0:1