Hattrick von Mansbart beschert Klosterneuburg in Neudorf den 5. Sieg in Folge

Details Samstag, 16. April 2022 01:27

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 120 Zuschauer kamen ins Friedhofstadion nach Neudorf. Klosterneuburg führte den FC Neudorf nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 vor. Auf dem Papier ging der FC Klosterneuburg als Favorit ins Spiel gegen den FC Radio CD Neudorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für den FC Neudorf geendet.

Die erste Halbzeit blieb lange Zeit torlos. In der 37. Minute brachte Florian Frages den Ball im Netz des Gastgebers unter und stellte auf 0:1. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Harald Lahner zum Ausgleich für den FC Radio CD Neudorf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem schnellen Hattrick (54./57./61.) zum 4:1 schockte Johannes Mansbart den FC Neudorf. Für den FC Radio CD Neudorf war es ein Tag zum Vergessen. Nochmal Johannes Mansbart (71.), Valentin Konsel (76.) und Uzodike Okoro (90.) machten das Unheil perfekt. Klosterneuburg überrannte den FC Neudorf förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Vier Tore von Mansbart

Beim FC Radio CD Neudorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der FC Neudorf derzeit auf dem Konto.

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des FC Klosterneuburg ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 18 Gegentore zugelassen hat. Die Gäste knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Klosterneuburg elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

Der FC Klosterneuburg setzte sich mit diesem Sieg vom FC Radio CD Neudorf ab und belegt nun mit 34 Punkten den ersten Rang, während der FC Neudorf weiterhin 28 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt. In Fahrt ist der FC Radio CD Neudorf aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von acht sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei Klosterneuburg dagegen läuft es mit momentan 34 Zählern wie am Schnürchen.

Am nächsten Sonntag reist der FC Neudorf zum SC Laa/Thaya, zeitgleich empfängt der FC Klosterneuburg den ASV Hohenau.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Radio CD Neudorf – FC Klosterneuburg, 1:7 (1:1)

90 Uzodike Okoro 1:7

76 Valentin Konsel 1:6

71 Johannes Mansbart 1:5

61 Johannes Mansbart 1:4

57 Johannes Mansbart 1:3

54 Johannes Mansbart 1:2

45 Harald Lahner 1:1

37 Florian Frages 0:1