Kein Punkt in Hohenau: Laa/Thaya verliert nach acht Spielen wieder

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:00

Gebietsliga Nord/Nordwest: Bei Hohenau gab es für Laa/Thaya nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor rund 170 Besuchern mit 1:3. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASV Hohenau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel waren die beiden Mannschaften nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor des ASV Hohenau war Matthias Veit verantwortlich, der in der 56. Minute das 1:0 besorgte. Manuel Kegler erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (67.). Emre Ulusoy schoss für den SC Laa/Thaya in der 71. Minute das erste Tor und brachte Laa/Thaya auf 2:1 heran. Doch die Hoffnung hielt nicht lange an, denn Lukas Stetter versenkte die Kugel nur drei Minuten später zum 3:1 für Hohenau (74.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten des ASV Hohenau.

Hohenau kann weiter auf den Titel hoffen

Hohenau stabilisiert nach dem Erfolg über Laa/Thaya die eigene Position im Klassement. Prunkstück des ASV Hohenau ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg baute der ASV Hohenau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Hohenau elf Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Der SC Laa/Thaya führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat Laa/Thaya derzeit auf dem Konto.

Die Leistungssteigerung des SC Laa/Thaya lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Laa/Thaya einen deutlich verbesserten vierten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang elf ab. Während der SC Laa/Thaya damit nach acht ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Hohenau mit dem zehnten Sieg und dem vierten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Während der ASV Hohenau am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SK Miet-Tech Wullersdorf gastiert, duelliert sich Laa/Thaya zeitgleich mit dem SC Lassee.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – SC Laa/Thaya, 3:1 (0:0)

74 Lukas Stetter 3:1

71 Emre Ulusoy 2:1

67 Manuel Kegler 2:0

56 Matthias Veit 1:0