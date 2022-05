SC Lassee siegt bei Laa/Thaya

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:51

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 120 Zuschauer kamen nach Laa/Thaya um das Spiel der 20. Runde zu sehen. Für Laa/Thaya gab es in der Partie gegen den SC Lassee, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit dem SC Lassee seinen Sieger gefunden.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und kamen vor 120 Zuschauern durch Thomas Naimer in der sechsten Minute zum Führungstreffer. Maximilian Hansi versenkte die Kugel zum 2:0 für den SC Lassee (30.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der SC Lassee durch einen Treffer von Dominic Gänsdorfer auf 3:0 (38.). Zur Halbzeit blickte der SC Lassee auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber einen besseren Start. Nico Bock beförderte das Leder zum 1:3 des SC Laa/Thaya über die Linie (52.). In der 69. Spielminute setzte sich der SC Lassee erneut durch und Gänsdorfer erzielte das vorentscheidende 4:1. 77 Minuten waren gespielt, als Lassees Mario Mikikits mit einer Roten Karte (Torchancenv.) vom Platz flog. In der 88. Minute brachte Laa/Thaya das Netz noch einmal zum Zappeln. Mario Götz versenkte einen Freistoß zum 4:2, doch mehr gelang den Gastgebern nicht mehr. Am Ende verbuchte der SC Lassee gegen den Gastgeber einen Sieg.

Lassee zieht an Laa/Thaya vorbei

Sechs Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat der SC Laa/Thaya momentan auf dem Konto.

Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SC Lassee derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des SC Lassee konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der SC Lassee ist jetzt mit 25 Zählern punktgleich mit Laa/Thaya und steht auf dem achten Platz.

Am nächsten Sonntag reist der SC Laa/Thaya zum SC Ladendorf, zeitgleich empfängt der SC Lassee den SK Miet-Tech Wullersdorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Laa/Thaya – SC Lassee, 2:4 (0:3)

88 Mario Goetz 2:4

69 Dominic Gaensdorfer 1:4

52 Nico Bock 1:3

38 Dominic Gaensdorfer 0:3

30 Maximilian Hansi 0:2

6 Thomas Naimer 0:1