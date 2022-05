Herbe Pleite für den SV Gablitz gegen den SC Prottes

Details Samstag, 14. Mai 2022 01:39

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 65 Zuschauer kamen zum Spiel der 21. Runde nach Gablitz. Mit 0:4 verlor der SV Gablitz am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen den SC Prottes. Der SC Prottes ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Gablitz einen klaren Erfolg. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

Sandro Struckl machte in der 19. Minute das 1:0 des Prottes SC perfekt. Julian Schmid erhöhte für den Gast auf 2:0 (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 61. Minute legte Dominik Vajdecka zum 3:0 zugunsten des SC Prottes nach. Damit standen die Zeichen für den SC Prottes auf Sieg. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Tomas Mifkovic für einen Treffer sorgte (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Prottes am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Gablitz.

Wichtige drei Punkte für Prottes

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht der SV Gablitz auf den 14. Tabellenplatz. Dem Gastgeber muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Nord/Nordwest markierte weniger Treffer als der SV Gablitz. Der SV Gablitz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Partien ließ der SV Gablitz zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Der Prottes SC befindet sich am 21. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Sieben Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der SC Prottes derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des SC Prottes konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der SV Gablitz beim FC Klosterneuburg, der Prottes SC empfängt zeitgleich die Reserve des FC Marchfeld Donauauen.

