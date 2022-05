Der FC Tulln sichert sich einen Zähler beim SC Lassee

Details Montag, 30. Mai 2022 01:45

Gebietsliga Nord/Nordwest: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der SC Lassee und der FC Tulln vor etwa 100 Zuschauern mit 1:1. Der FC Tulln erwies sich gegen den SC Lassee als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem FC Tulln Glücksgefühle beschert.

Der FC Tulln braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Doch der SC Lassee ging durch Maximilian Hansi in der 21. Minute in Führung. Die Gäste konnten aber schnell antworten. Juro Dadic schoss für den FC Tulln in der 29. Minute das Tor zum 1:1-Ausgleich. Mehr Tore sollten in diesem Spiel nicht mehr fallen, doch für den FC Tulln kann dieser Punkt enorm wichtig werden. Nach 90 Minuten sah Lassees Torschütze Hansi noch Rot (Foul). Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Lassee gerettet, Tulln fast

Der SC Lassee befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Heimmannschaft kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon sieben Spiele zurück.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert der FC Tulln knapp im gesicherten Bereich. Die Gäste mussten ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am nächsten Sonntag reist der SC Lassee zum SV Sieghartskirchen, zeitgleich empfängt der FC Tulln den SC Ladendorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Lassee – FC Tulln, 1:1 (1:1)

29 Juro Dadic 1:1

21 Maximilian Hansi 1:0