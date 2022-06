Klare Sache für Sieghartskirchen gegen Lassee

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:51

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 150 Zuschauer pilgerten ins Bodenfeldstadion nach Sieghartskirchen. Mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck ging es für den SC Lassee vom Auswärtsmatch beim SV Sieghartskirchen in Richtung Heimat. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Sieghartskirchen wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

Die erste halbe Stunde verlief torlos. Filip Pajkic brachte dann den SV Sieghartskirchen in der 31. Minute nach vorn. Der Gastgeber nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Michael Mick erhöhte den Vorsprung von Siehartskirchen per Strafstoß nach 71 Minuten auf 2:0. Luka Azdajic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Sieghartskirchen (83.). Am Ende verbuchte Si.kirchen gegen den SC Lassee die maximale Punkteausbeute.

Überlebenswichtiger Sieg für Sieghartskirchen

Der SV Sieghartskirchen befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Sieghartskirchen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und 13 Pleiten. Die letzten Resultate des SV Sieghartskirchen konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Kurz vor Saisonende steht der SC Lassee mit 34 Punkten auf Platz sieben. Die vergangenen Spiele waren für die Gäste nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Nächster Prüfstein für Sieghartskirchen ist der SC Ladendorf auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der SC Lassee misst sich zur selben Zeit mit der Reserve des FC Marchfeld/Mannsdorf-Große.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Sieghartskirchen – SC Lassee, 3:0 (1:0)

83 Luka Azdajic 3:0

71 Michael Mick 2:0

31 Filip Pajkic 1:0