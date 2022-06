Laa/Thaya mit Sieg über Klosterneuburg gerettet

Details Sonntag, 05. Juni 2022 00:51

Gebietsliga Nord/Nordwest: Das Auswärtsspiel brachte für den FC Klosterneuburg keinen einzigen Punkt – der SC Laa/Thaya gewann die Partie vor rund 120 Zuschauern mit 2:1. Die Experten wiesen Klosterneuburg vor dem Match gegen Laa/Thaya die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des FC Klosterneuburg gegeben.

Maurice Kiss versenkte die Kugel zum 1:0 (20.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte der SC Laa/Thaya das 2:0 durch einen Freistoß von Mario Götz nach (43.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Das 1:2 von Klosterneuburg stellte Johannes Mansbart sicher (76.). Obwohl Laa/Thaya nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FC Klosterneuburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Laa/Thaya hält die Klasse

In der Endphase des Fußballjahres rangierte der SC Laa/Thaya im unteren Mittelfeld. Laa/Thaya beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Klosterneuburg in der Tabelle stabil. Die Gäste kamen in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur zwei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, könnte das zu wenig sein.

Weiter geht es für den SC Laa/Thaya am kommenden Sonntag daheim gegen den SC Prottes. Für den FC Klosterneuburg steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SK Miet-Tech Wullersdorf an.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Laa/Thaya – FC Klosterneuburg, 2:1 (2:0)

76 Johannes Mansbart 2:1

43 Mario Goetz 2:0

20 Maurice Kiss 1:0