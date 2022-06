SC Ladendorf holt sich gegen Sieghartskirchen Packung ab

Details Samstag, 11. Juni 2022 01:51

Gebietsliga Nord/Nordwest: Die Gäste ließen dem SC Ladendorf im letzten Spiel keine Chance und siegten vor rund 70 Besuchern mit 4:0. Sieghartskirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ladendorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem SC Ladendorf gefunden.

Michael Mick brachte den SV Sieghartskirchen in der elften Minute nach vorn. Sieghartskirchen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Timo Schabetsberger erhöhte den Vorsprung des SV Sieghartskirchen nach 62 Minuten auf 2:0. Filip Pajkic gelang ein Doppelpack (65./75.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Der Schiedsrichter beendete das Spiel und damit schlug Sieghartskirchen den SC Ladendorf auswärts mit 4:0.

Ladendorf hat keine Chance mehr auf Platz zwölf

Mit 52 Gegentreffern stellte Ladendorf die schlechteste Defensive der Liga. Die Offensive des SC Ladendorf wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam Ladendorf auf gerade einmal 27 Tore. Die Saison war für den SC Ladendorf eine einzige Enttäuschung. Lediglich sechs Siege, vier Remis und satte 16 Niederlagen dokumentieren das. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird der SC Ladendorf alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Der SV Sieghartskirchen holte aus 26 Spielen 29 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz elf. Sattelfest war die Defensive von Si.kirchen in dieser Saison beileibe nicht. Und da auch der Angriff nicht in Schwung kam, steht der SV Sieghartskirchen zum Ende der Spielzeit mit einem tristen Torverhältnis von 30:50 da. Meistens verließ Sieghartskirchen den Platz als Verlierer, insgesamt 13-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur acht Siege und fünf Unentschieden. Der SV Sieghartskirchen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Ladendorf – SV Sieghartskirchen, 0:4 (0:1)

75 Filip Pajkic 0:4

65 Filip Pajkic 0:3

62 Timo Schabetsberger 0:2

11 Michael Mick 0:1