Der USC Muckendorf/Zeiselmauer deklassiert Klosterneuburg

Details Sonntag, 28. August 2022 03:49

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor rund 150 Zuschauern kam es zum Aufeinandertreffen des USC Muckendorf/Zeiselmauer und dem FC Klosterneuburg. Muckendorf/Zeiselmauer fertigte den FC Klosterneuburg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab.

Die Gastgeber begannen stark. Martin Jurkemik brachte Muckendorf/Z. in der elften Spielminute in Führung. Nikola Asceric erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 34 Minuten auf 2:0. Der dritte Streich des USC Muckendorf/Zeiselmauer war Gabriel Beck vorbehalten (37.). Zur Halbzeit blickte Muckendorf/Zeiselmauer auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Koosterneuburg gelang nur der Ehrentreffer

Spielstark zeigte sich Muckendorf/Z, als Asceric (58.) und Marco Friedrich (66.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Murat Bora erzielte in der 74. Minute den Ehrentreffer für Klosterneuburg und stellte auf 5:1. Auch in der Nachspielzeit kannte der USC Muckendorf/Zeiselmauer keine Gnade. Jurkemik markierte per Elfmeter den sechsten Treffer (91.). Am Ende fuhr Muckendorf/Z. einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Muckendorf/Zeiselmauer bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den FC Klosterneuburg in Grund und Boden spielte.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USC Muckendorf/Zeiselmauer in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Bei Klosterneuburg präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Die Gäste verlieren nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und stehen – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang.

Muckendorf/Zeiselmauer hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zweimal die Punkte geteilt. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des FC Klosterneuburg.

Am kommenden Samstag tritt Muckendorf/Z. bei der Reserve des Mannsdorf-Großenzersdorf KM an, während Klosterneuburg einen Tag zuvor den SC Lassee empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – FC Klosterneuburg, 6:1 (3:0)

91 Martin Jurkemik 6:1

74 Murat Bora 5:1

66 Marco Friedrich 5:0

58 Nikola Asceric 4:0

37 Gabriel Beck 3:0

34 Nikola Asceric 2:0

11 Martin Jurkemik 1:0