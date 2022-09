Laa/Thaya verliert Derby in Neudorf

Details Sonntag, 04. September 2022 01:45

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit 500 Zuschauern war das Friedhofstadion in Neudorf prall gefüllt. Die Besucher bekamen eine starke Vorstellung der Heimelf zu sehen. Der SC Laa/Thaya konnte dem FC PVT Neudorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4.

Die Taktik der Gäste war schon früh über den Haufen geworfen. Lukas Bergauer trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gastgeber in Führung. Für das 2:0 des FC Neudorf zeichnete Christoph Kimmel verantwortlich (22.). Dann wollten auch die Gäste etwas für das Offensivspiel tun. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Maurer in der 27. Minute, als er auf 2:1 verkürzte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Vorentscheidung kurz nach Wiederbeginn

Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, trafen die Heimischen erneut und stellten den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der 49. Minute erhöhte Adam Sevcik auf 3:1 für den FC PVT Neudorf. Bergauer besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Heimmannschaft (74.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der FC Neudorf gegen Laa/Thaya die volle Ausbeute ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der FC PVT Neudorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des FC Neudorf bei.

Der SC Laa/Thaya findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. 4:13 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte der SC Laa/Thaya bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Der FC PVT Neudorf stellt sich am Samstag (19:30 Uhr) beim ASV Hohenau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Laa/Thaya den FC Klosterneuburg.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – SC Laa/Thaya, 4:1 (2:1)

74 Lukas Bergauer 4:1

49 Adam Sevcik 3:1

27 Daniel Maurer 2:1

22 Christoph Kimmel 2:0

11 Lukas Bergauer 1:0