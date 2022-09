Sieg gegen Tulln: Neusiedl/Z dank Miletic voll im Geschäft

Details Sonntag, 04. September 2022 00:58

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 150 Zuschauer kamen nach Neusiedl/Zaya und wollten das Spiel des SC Neusiedl/Zaya gegen den FC Tulln mitverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Neusiedl/Zaya und dem FC Tulln, die mit 2:1 endete.

Die Gäste schockten den Aufsteiger schon früh. Neusiedl/Z geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Tarik Arnautovic das schnelle 1:0 für den FC Tulln erzielte. Doch die Heimelf gilt als heimstark und wollte eine schnelle Antwort finden. Lazar Miletic nutzte die Chance für den SC Neusiedl/Zaya. Sein Abschlusswurde zunächst geblockt und der Versuch des Befreiungsschlages ging nach hinten los. Der Abschlag traf einen Tullner am Kopf und dieser beförderte in der 27. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Wiederholter Elfmeter reicht für den Sieg

Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber in Führung. Oliver Straka holte einen Strafstoß heraus, verletzte sich dabei aber an der Schulter. Den ersten Versuch ließ der Schiedsrichter wiederholen, da sich Tullns Keeper Thomas Weissinger nach vorne bewegte und die Linie verließ. Im zweiten Versuch gelang es Miletic den Ball zu versenken. Der Treffer zum 2:1 sicherte Neusiedl/Z nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Miletic in diesem Spiel (51.). In den Schlussminuten wurde es hitzig und Schiedsrichter Johann Usrael zückte Gelb für Tulln-Trainer Stefan Horniatschek und Rot für Vereinsfunktionär Zeljko Martinovic (95.). Am Ende behielt der SC Neusiedl/Zaya gegen den FC Tulln die Oberhand.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Neusiedl/Z in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber.

Der FC Tulln findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte der FC Tulln bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Der SC Neusiedl/Zaya stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim USC Muckendorf/Zeiselmauer vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der FC Tulln den SC Prottes.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Neusiedl/Zaya – FC Tulln, 2:1 (1:1)

51 Lazar Miletic 2:1

27 Lazar Miletic 1:1

6 Tarik Arnautovic 0:1