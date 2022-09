Sieghartskirchen vergibt 2:0-Führung gegen Ernstbrunn

Details Samstag, 10. September 2022 00:43

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 150 Besucher kamen zum Spiel der 5. Runde in das Bodenfeldstadion nach Sieghartskirchen. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SK Raika Ernstbrunn gegen den SV Sieghartskirchen den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Die Anfangsphase war noch torlos verlaufen, doch dann schlugen die Gastgeber zu. Amel Omanovic brachte Siieghartskirchen in der 24. Spielminute in Führung. Toni Vastic versenkte die Kugel dann sogar zum 2:0 für das Heimteam (33.). Noch vor der Pause hatten die Gäste aber Grund zur Freude. Michael Chudik war es, der in der 38. Minute den Ball im Gehäuse des SV Sieghartskirchen unterbrachte. Zur Pause wusste Sieghartskirchen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Ernstbrunn dreht den Rückstand zu einem Sieg

Für das zweite Tor des SK Ernstbrunn war David Handl verantwortlich, der in der 56. Minute das 2:2 besorgte. Die Heimsichen hatten ihren Vorsprung verspielt. Nun war das Momentum auf Seiten der Gäste. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Rene Resch, der in der 80. Minute zur Stelle war. Die Zeichen standen auf Sieg für den SV Sieghartskirchen, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Sieghartskirchen auf Platz vier abgerutscht. Der SV Sieghartskirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ernstbrunn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Offensiv sticht der SK Raika Ernstbrunn in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an zwölf geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Si.kirchen tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 20:00 Uhr, beim FC PVT Neudorf an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt der SK Ernstbrunn den SK Miet-Tech Wullersdorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Sieghartskirchen – SK Raika Ernstbrunn, 2:3 (2:1)

80 Rene Resch 2:3

56 David Handl 2:2

38 Michael Chudik 2:1

33 Toni Vastic 2:0

24 Amel Omanovic 1:0