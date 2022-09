SC Prottes gewinnt in Neusiedl/Zaya und klettert

Details Samstag, 17. September 2022 00:12

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 180 Zuschauer kamen nach Neusiedl/Zaya und wollten sich das Spiel des SC Neusiedl/Zaya gegen den SC Prottes nicht entgehen lassen. Das OMV-Derby ging an die Gäste. Gegen den SC Prottes holte sich Neusiedl/Z eine 1:3-Schlappe ab.

180 Zuschauer sahen, wie Julian Schmid in der siebten Minute mit der ersten Chance im Spiel das 1:0 für den Prottes SC markierte. Gleich nach dem Anstoß brachte ein schneller Ballverlust der Heimelf die Gäste erneut vor das Tor. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominik Vajdecka (8.). In Minute 16 traf Neusiedls Oliver Straka nur die Querlatte. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Sandro Struckl mit dem 3:0 für den SC Prottes zur Stelle (40.). Der SC Prottes gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Prottes gewinnt das OMV-Derby

Die Heimelf wollte sich nicht aufgeben und kam zumindest noch zu einem Treffer. Karl Pribitzer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für den SC Neusiedl/Zaya ein (74.). Obwohl dem Prottes SC nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Neusiedl/Z zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Der SC Neusiedl/Zaya bekleidet mit zehn Zählern Tabellenposition fünf. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gastgeber bei.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Prottes in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Der SC Prottes verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Neusiedl/Z stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SC Lassee vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der Prottes SC den SC Leopoldsdorf/Mfd.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Neusiedl/Zaya – SC Prottes, 1:3 (0:3)

74 Karl Pribitzer 1:3

40 Sandro Struckl 0:3

8 Dominik Vajdecka 0:2

7 Julian Schmid 0:1