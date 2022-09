Sieg gegen Leopoldsdorf: SC Prottes macht einen Satz nach vorne

Details Sonntag, 25. September 2022 00:58

Gebietsliga Nord/Nordwest: 175 Zuschauer wurden in Prottes gezählt. Durch ein 2:0 holte sich der SC Prottes in der Partie gegen den SC Leopoldsdorf drei Punkte. Auf dem Papier ging der Prottes SC als Favorit ins Spiel gegen Leopoldsdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der SC Leopoldsdorf/Mfd. geriet in der 14. Minute ins Hintertreffen. Ex-Leopoldsdorf-Akteur Patrick Pöschl köpfte zur Führung ein. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SC Prottes mit einer Führung in die Kabine ging. Nach einer guten Stunde fiel dann die Entscheidung. Der sieben Minuten zuvor eingewechselte Julian Schmid versenkte die Kugel zum 2:0 (63.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte der SC Prottes die drei Zähler unter Dach und Fach.

Prottes klettert auf Rang sechs

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Gastgeber im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Prottes SC bei. Der SC Prottes ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Leopoldsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Gäste mussten schon elf Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Leopoldsdorf alles andere als positiv. Zuletzt war beim SC Leopoldsdorf/Mfd. der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Kommenden Samstag (15:30 Uhr) tritt der SC Prottes beim SK Raika Ernstbrunn an, schon einen Tag vorher muss der SC Leopoldsdorf seine Hausaufgaben beim SC Neusiedl/Zaya erledigen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – SC Leopoldsdorf/Mfd, 2:0 (1:0)

63 Julian Schmid 2:0

14 Patrick Poeschl 1:0