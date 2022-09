Heimsieg gegen Neusiedl/Zaya: SC Lassee zurück in der Spur

Details Montag, 26. September 2022 00:16

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 120 Zuschauer wollten dieses Spiel der 7. Runde sehen. Durch ein 2:0 holte sich der SC Lassee in der Partie gegen den SC Neusiedl/Zaya drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Lassee die Nase vorn.

In den ersten 45 Minuten hatte das Spiel nur wenige Höhepunkte zu bieten. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Kevin Steinmetz brach für den SC Lassee den Bann, ließ Keeper Jakub Babirat keine Chance und markierte in der 69. Minute die Führung. Schon fünf Minuten nach der Führung des Heimteams gab es erneut Torjubel. In der 74. Minute erhöhte Lukas Thaller nach einem Eckball auf 2:0 für die Heimmannschaft. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte der SC Lassee schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Lassee klettert hoch auf Rang fünf

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Lassee im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Der Defensivverbund des SC Lassee steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der SC Lassee ist seit drei Spielen unbezwungen.

Neusiedl/Z findet sich derzeit im Tabellenmittelfeld wieder: Rang acht. Mit dem Gewinnen tut sich der Gast weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am Sonntag empfängt der SC Lassee den SC Laa/Thaya. Kommenden Freitag (20:00 Uhr) bekommt der SC Neusiedl/Zaya Besuch vom SC Leopoldsdorf/Mfd.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Lassee – SC Neusiedl/Zaya, 2:0 (0:0)

74 Lukas Thaller 2:0

69 Kevin Steinmetz 1:0