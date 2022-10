Nach 2:3-Pausenstand: Neusiedl/Zaya dreht das Spiel gegen Leopoldsdorf

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:30

Gebietsliga Nord/Nordwest: 250 Zuschauer wollten sich das Spiel in Neusiedl/Zaya nicht entgehen lassen. Neusiedl/Zaya drehte einen 2:3-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 6:3-Erfolg gegen den SC Leopoldsdorf. Auf dem Papier ging der SC Neusiedl/Zaya als Favorit ins Spiel gegen Leopoldsdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Schon nach sieben Minuten hatten die Gäste mit einem Konter die erste Großchance, doch Stefan Navracsics hob den Ball über das Tor. Praktisch im Gegenzug gab es Elfmeter für Neusiedl. Amel Koldzic brachte Neusiedl/Zaya in der achten Spielminute mit dem fälligen Strafstoß in Führung. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Lazar Miletic verantwortlich (17.). Doch nun wurden die Gäste wach. Der SC Leopoldsdorf/Mfd. traf durch einen Kopfballtreffer von Patrick Gänsdorfer zum 1:2 (19.). Nach 21 Minuten setzte Miletic den Ball neben das Tor. Martin Balaz schockte den SC Neusiedl/Zaya und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Leopoldsdorf (22./42.). Leopoldsdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Miletic glänzt als dreifacher Torschütze

In der 63. Minute war Miletic mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle, nachdem Alexander Knie mit der Ferse verlängerte. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Nur eine Minute später schlugen die Heimischen erneut zu. Der SC Leopoldsdorf/Mfd. musste den Treffer von Muharrem Swarat zum 4:3 hinnehmen (66.), der einen Lattenkopfball von Florian Wenzl abstaubte. Eine schöne Kombination brachte wieder nur zwei Minuten später das 5:3 durch Lazar Miletic. In der 77. Minute legte Florian Wenzl zum 6:3 zugunsten von Neusiedl/Z nach. Leopoldsdorf Martin Ciger sah nach 83 Minuten zudem noch Gelb-Rot. Am Schluss siegte der SC Neusiedl/Zaya gegen den SC Leopoldsdorf.

Bei Neusiedl/Z präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Neusiedl/Zaya in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Neusiedl/Z bei.

Leopoldsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SC Leopoldsdorf/Mfd. liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 17 Gegentreffer fing. Der SC Leopoldsdorf musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Leopoldsdorf insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SC Leopoldsdorf/Mfd. wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Der SC Neusiedl/Zaya tritt am Freitag, den 07.10.2022, um 20:00 Uhr, beim SC Laa/Thaya an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt der SC Leopoldsdorf den SK Raika Ernstbrunn.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Neusiedl/Zaya – SC Leopoldsdorf/Mfd, 6:3 (2:3)

77 Florian Wenzl 6:3

67 Lazar Miletic 5:3

66 Muharrem Swarat 4:3

63 Lazar Miletic 3:3

42 Martin Balaz 2:3

22 Martin Balaz 2:2

19 Patrick Gaensdorfer 2:1

17 Lazar Miletic 2:0

8 Amel Koldzic 1:0