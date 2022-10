Muckendorf/Zeiselmauer triumphiert im Gipfeltreffen gegen Hohenau

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: Knapp 150 Besucher kamen zum Topspiel der 8. Runde. Mit der 1:2-Niederlage gegen Muckendorf/Zeiselmauer verlor Hohenau auch den Platz an der Sonne. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Erik Guoth brachte den ASV Hohenau in der 18. Minute nach vorn, als er nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war. Gabriel Beck nutzte einen Fehler von Hohenaus Keeper Stefan Wiedenbauer aus und traf zum 1:1 zugunsten von Muckendorf/Z. (30.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Petr Matousek das 2:1 nach (41.). Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste undbedingt den Ausgleich, doch die Hausherren konnten ihren knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Obwohl dem USC Muckendorf/Zeiselmauer nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hohenau zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Wachablöse an der Tabellenspitze

Wer Muckendorf/Zeiselmauer besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte das Heimteam. Der Ligaprimus ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und vier Unentschieden. Muckendorf/Z. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien elf Zähler.

Die gute Bilanz des ASV Hohenau hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher fünf Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Der USC Muckendorf/Zeiselmauer ist jetzt mit 16 Zählern punktgleich mit Hohenau und steht aufgrund des gewonnenen direkten Duells auf dem ersten Platz.

Am kommenden Sonntag tritt Muckendorf/Zeiselmauer beim SV Sieghartskirchen an, während der ASV Hohenau einen Tag zuvor den SC Lassee empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – ASV Hohenau, 2:1 (2:1)

41 Petr Matousek 2:1

30 Gabriel Beck 1:1

18 Erik Guoth 0:1