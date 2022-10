Punkt statt Pleite: Wullersdorf und Mannsdorf-Großenzersdorf mit Remis

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Im Spiel des SK Miet-Tech Wullersdorf gegen die Zweitvertretung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten vor rund 120 Zuschauern die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Pascal Sagmeister sein Team in der 31. Minute. Zur Pause behielt Mannsdorf-Großenzersdorf KM II die Nase knapp vorn. Marek Vesely versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz der Gäste und glich zum 1:1 aus. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem Mannsdorf-Großenzersdorf KM II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sagmeister in diesem Spiel (57.). Marcel Sieber war es, der in der 65. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II unterbrachte und auf 2:2 stellte. Dass der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Julian Velisek, der in der 72. Minute zur Stelle war. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Sieber mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 86. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SK Wullersdorf und Mannsdorf-Großenzersdorf KM II spielten unentschieden.

Remis hilft niemandem wirklich weiter

Der letzte Dreier liegt für Wullersdorf bereits drei Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SK Miet-Tech Wullersdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der Gastgeber den zehnten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Der SK Wullersdorf ist am kommenden Dienstag zu Gast beim SC Prottes. Am Samstag empfängt der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II den FC Tulln.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SK Miet-Tech Wullersdorf – Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, 3:3 (0:1)

86 Marcel Sieber 3:3

72 Julian Velisek 2:3

65 Marcel Sieber 2:2

57 Pascal Sagmeister 1:2

49 Marek Vesely 1:1

31 Pascal Sagmeister 0:1