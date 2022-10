Lassee ringt Hohenau ein Remis ab

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 300 Zuschauer kamen in die Franz-"Stulli"-Biehal-Arena nach Hohenau. Der ASV Hohenau und der SC Lassee verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Der zerite Durchgang begann dafür gleich mit einem Treffer. Erik Guoth brachte Hohenau in der 47. Spielminute in Führung. Geschockt zeigte sich der SC Lassee nicht. Nur wenig später war Lukas Thaller mit dem Ausgleich zur Stelle (52.). Doch wieder nur eine Minuten später jubelten wieder die Gastgeber. Manuel Kegler versenkte die Kugel zum 2:1 (53.) für den ASV Hohenau. In der 75. Minute sicherte Thaller seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der ASV Hohenau und der SC Lassee spielten unentschieden.

Doppelpack: Thaller rettet das Remis

Offensiv konnte Hohenau in der Gebietsliga Nord/Nordwest kaum jemand das Wasser reichen, was die 20 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der Gastgeber weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Die letzten Resultate des ASV Hohenau konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat der SC Lassee momentan auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der Gast ungeschlagen ist.

Mit diesem Unentschieden verpasste der ASV Hohenau die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Hohenau vorerst den zweiten Platz.

Hohenau ist am Dienstag (19:30 Uhr) beim FC Klosterneuburg zu Gast. Am Sonntag empfängt der SC Lassee den SV Sieghartskirchen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – SC Lassee, 2:2 (0:0)

75 Lukas Thaller 2:2

53 Manuel Kegler 2:1

52 Lukas Thaller 1:1

47 Erik Guoth 1:0