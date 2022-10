Muckendorf/Z. verliert Spiel gegen Wullersdorf und die Tabellenführung

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:33

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor rund 200 Besuchern trafen sich der USC Muckendorf/Zeiselmauer und der SK Wullersdorf zum Kräftemessen. Mit der 1:3-Niederlage gegen den SK Wullersdorf verlor Muckendorf/Zeiselmauer auch den Platz an der Sonne. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Muckendorf/Z, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Michael Hummel verantwortlich (24.), der den Ball mit Gefühl im Kreuzeck unterbrachte. Wullersdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für den USC Muckendorf/Zeiselmauer in die Kabinen. Thomas Winter witterte seine Chance und zirkelte den Ball mit seinem Freistoß über die Mauer hinweg zum 1:1 für den SK Miet-Tech Wullersdorf ins Netz (49.). Vaclav Vasicek glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (63./72.). Am Ende behielt der SK Wullersdorf gegen Muckendorf/Zeiselmauer die Oberhand.

Wullersdorf holt Muckendorf/Zeiselmauer vom Thron

Nach zehn gespielten Runden gehen bereits 19 Punkte auf das Konto von Muckendorf/Z. und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Nur einmal gab sich der USC Muckendorf/Zeiselmauer bisher geschlagen. Muckendorf/Zeiselmauer baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Wullersdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Drei Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SK Miet-Tech Wullersdorf derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist der SK Wullersdorf wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Samstag trifft Muckendorf/Z. auf den FC Tulln, Wullersdorf spielt tags zuvor gegen den SC Lassee.

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – SK Miet-Tech Wullersdorf, 1:3 (1:0)

72 Vaclav Vasicek 1:3

63 Vaclav Vasicek 1:2

49 Thomas Winter 1:1

24 Michael Hummel 1:0