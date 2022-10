Laa/Thaya holt Punkt in Sieghartskirchen

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:29

Gebietsliga Nord/Nordwest: Im Spiel von Sieghartskirchen gegen Laa/Thaya gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor rund 120 Zuschauern im Bodenfeldstadion die Punkte beim Stand von 3:3. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SC Laa/Thaya vom Favoriten.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Petr Kirschner aufhorchen (2./13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Filip Pajkic in der 28. Minute. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der 2:1-Führung für Laa/Thaya. Das Schlusslicht führte schließlich das 3:1 durch Mario Götz herbei (63.). Doch die Heimelf wollte sich noch nicht geschlagen geben. Amel Omanovic verkürzte für den SV Sieghartskirchen später in der 75. Minute auf 2:3. Für den späten Ausgleich war Toni Vastic verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. In der Nachspielzeit mussten noch zwei Akteure der Heimelf das Feld verlassen. Amel Omanovic (92.) sah Gelb-Rot und Philipp Böhm-Mendes (94.) nach einer Unsportlichkeit glatt Rot. Letztlich gingen Sieghartskirchen und der SC Laa/Thaya mit jeweils einem Punkt auseinander.

Laa/Thaya kommt nicht aus dem Keller

Der SV Sieghartskirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Sieghartskirchen in dieser Saison. Drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der SV Sieghartskirchen derzeit auf dem Konto. Sieghartskirchen wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Sieghartskirchen – Laa/Thaya bleibt weiter unten drin. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SC Laa/Thaya ist deutlich zu hoch. 36 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Nord/Nordwest fing sich bislang mehr Tore ein. Einen Sieg, ein Remis und neun Niederlagen hat Laa/Thaya momentan auf dem Konto. Der SC Laa/Thaya entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Am Dienstag empfängt Sieghartskirchen den FC Klosterneuburg. Laa/Thaya hat nächste Woche den SK Miet-Tech Wullersdorf zu Gast.

