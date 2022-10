Klosterneuburg patzt beim SC Leopoldsdorf

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:24

Gebietsliga Nord/Nordwest: Knapp 100 Zuschauer kamen ins Waldstadion nach Leopoldsdorf. Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich Klosterneuburg dem SC Leopoldsdorf mit 4:2 beugen. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall.

Fast eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Mannschaften die Null. Für das erste Tor des FC Klosterneuburg war Uzodike Okoro verantwortlich, der in der 28. Minute das 1:0 besorgte. Bevor es in die Pause ging, hatte Johannes Mansbart noch das 2:0 des Gasts parat (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Eigentor in der 52. Minute: Pechvogel Niklas Schmidt beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Leopoldsdorf den 1:2-Anschluss. Die komfortable Halbzeitführung von Klosterneuburg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Daniel Olbricht schoss den 2:2-Ausgleich in der 62. Spielminute. Der FC Klosterneuburg kam nicht mehr ins Spiel zurück, Ljubisa Ruzicic brachte den SC Leopoldsdorf/Mfd. sogar in Führung (73.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Raphael Lamzari für einen Treffer sorgte (91.) und den Sack zu machte. Klosterneuburg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem SC Leopoldsdorf nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Gäste verspielen 2:0-Führung

Leopoldsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Heimmannschaft in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Der SC Leopoldsdorf/Mfd. schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste. Der SC Leopoldsdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Leopoldsdorf nur drei Zähler.

Der Patzer des FC Klosterneuburg zog im Klassement keine Folgen nach sich. Sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Klosterneuburg derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der FC Klosterneuburg noch Luft nach oben.

Für den SC Leopoldsdorf/Mfd. geht es am kommenden Samstag bei der Reserve des Mannsdorf-Großenzersdorf KM weiter. Klosterneuburg ist am kommenden Dienstag zu Gast beim SV Sieghartskirchen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Leopoldsdorf/Mfd. – FC Klosterneuburg, 4:2 (0:2)

91 Raphael Lamzari 4:2

73 Ljubisa Ruzicic 3:2

62 Daniel Olbricht 2:2

52 Eigentor durch Niklas Schmidt 1:2

41 Johannes Mansbart 0:2

28 Uzodike Okoro 0:1