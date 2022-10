Punkteteilung im Topspiel zwischen Klosterneuburg und Ernstbrunn

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:34

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor knapp 100 Zuschauern trafen am Freitagabend der FC Klosterneuburg und der SK Ernstbrunn aufeinander. Im Spiel FC Klosterneuburg gegen den SK Raika Ernstbrunn trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Nach etwas mehr als zwanzig Minuten war die Abtastphase vorbei. Daniel Koch brachte den SK Ernstbrunn per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 24. und 40. Minute vollstreckte. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Jan Malik mit dem 1:2 für den Gast zur Stelle (44.). Kurz darauf sah Klosterneuburgs Johannes Mansbart die Gelb-Rote Karte (45.). Zur Pause war der FC Klosterneuburg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das zweite Tor von Ernstbrunn war Thomas Hackl verantwortlich, der in der 53. Minute das 2:2 besorgte. Gedanklich hatte Klosterneuburg den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SK Raika Ernstbrunn am Ende noch den Teilerfolg.

Beide Teams bleiben am Tabellenführer dran

Beim FC Klosterneuburg präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Heimteam etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Klosterneuburg.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SK Ernstbrunn stets gesorgt, mehr Tore als Ernstbrunn (35) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Der SK Raika Ernstbrunn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Beide Mannschaften haben 23 Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass der SK Ernstbrunn mit einer Bilanz von 35:18 auf dem zweiten Tabellenplatz steht – knapp vor dem FC Klosterneuburg (24:19 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Klosterneuburg tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, beim FC PVT Neudorf an. Einen Tag später empfängt Ernstbrunn die Reserve des Mannsdorf-Großenzersdorf KM.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Klosterneuburg – SK Raika Ernstbrunn, 2:2 (2:1)

53 Thomas Hackl 2:2

44 Jan Malik 2:1

40 Daniel Koch 2:0

24 Daniel Koch 1:0