Neusiedl/Z gewinnt beim SV Sieghartskirchen und klettert hoch

Details Sonntag, 06. November 2022 00:35

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit rund 200 Besuchern war das Bodenfeldstadion in Sieghartskirchen gut gefüllt. Ein Tor machte den Unterschied – der SC Neusiedl/Zaya siegte mit 2:1 gegen den SV Sieghartskirchen. Vollends überzeugen konnte Neusiedl/Z dabei jedoch nicht.

Für das erste Tor sorgte Christopher Komornik. In der 16. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SC Neusiedl/Zaya mit einer Führung in die Kabine ging. Stefan Zeiner erhöhte den Vorsprung von Neusiedl/Z nach 63 Minuten auf 2:0. Aleksandar Borjanovic war zur Stelle und markierte per Freistoß das 1:2 von Sieghartskirchen (72.). Am Ende behielt der SC Neusiedl/Zaya gegen die Gastgeber die Oberhand.

Neusiedl/Zaya findet wieder den Anschluss nach oben

Der SV Sieghartskirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht Si.kirchen in der Rückrunde von der elften Position an. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SV Sieghartskirchen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 29 Gegentreffer fing. Si.kirchen musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Sieghartskirchen insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Si.kirchen hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Neusiedl/Z schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 22 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. Mit dem Sieg knüpfte Neusiedl/Z an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Neusiedl/Zaya sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. Der SC Neusiedl/Zaya erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der SV Sieghartskirchen verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 beim SK Miet-Tech Wullersdorf wieder gefordert.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Sieghartskirchen – SC Neusiedl/Zaya, 1:2 (0:1)

72 Aleksandar Borjanovic 1:2

63 Stefan Zeiner 0:2

16 Christopher Komornik 0:1