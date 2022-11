SC Prottes kassiert gegen Lassee deutliche Niederlage

Details Montag, 07. November 2022 00:11

Gebietsliga Nord/Nordwest: Etwa 230 Zuschauer kamen zum letzten Pflichtspiel des Jahres zwischen dem SC Prottes und dem SC Lassee. Der SC Lassee kam gegen den SC Prottes zu einem klaren 3:0-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Lassee heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Schon in der vierten Minute ging der SC Lassee in Front. Kevin Steinmetz war es, der vor 230 Zuschauern zur Stelle war. Auch kurz vor dem Seitenwechsel schlugen die Gäste zu. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Lukas Thaller verantwortlich (37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach etwas mehr als einer Stunde war das Spiel dann auch entschieden. Für ruhige Verhältnisse sorgte Christoph Sturm, als er mit einem verwandelten Strafstoß das 3:0 für den SC Lassee besorgte (65.). Letztlich fuhr der SC Lassee einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Lassee schiebt sich auf Platz vier

Durch diese Niederlage fällt der SC Prottes in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Das Heimteam verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen den Prottes SC hält den SC Lassee auch in der Tabelle gut im Rennen. Mit nur neun Gegentoren hat der SC Lassee die beste Defensive der Gebietsliga Nord/Nordwest. Mit dem Sieg baute der SC Lassee die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Lassee sieben Siege, vier Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SC Lassee die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SC Prottes dann im nächsten Spiel den SC Laa/Thaya, während der SC Lassee am gleichen Tag beim SC Leopoldsdorf/Mfd. antritt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – SC Lassee, 0:3 (0:2)

65 Christoph Sturm 0:3

37 Lukas Thaller 0:2

4 Kevin Steinmetz 0:1