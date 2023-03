Überraschung gelungen: Tulln bezwingt Hohenau

Details Montag, 27. März 2023 00:42

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der FC Tulln verpasste Hohenau vor rund 180 Zuschauern einen Dämpfer und gewann mit 3:2 gegen den Tabellenführer. Wer hätte das gedacht? Der FC Tulln wuchs über sich hinaus und fügte dem ASV Hohenau eine Pleite zu. Im Hinspiel hatte Hohenau einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Erik Guoth markierte in der dritten Minute die Führung. Kurz darauf hatten aber auch die Gastgeber ihre erste gute Möglichkeit. Der Tabellenführer hatte mehr Ballbesitz, doch weitere Torchancen waren eher rar. In Minute 35 hatte der FC Tulln den Ausgleich durch Robin Josefik parat. Vor dem Seitenwechsel sorgte Andrej Hesek mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den ASV Hohenau und stellte auf 2:1. Der FC Tulln hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach der Pause übernahm Tulln immer mehr das Spiel. Patrick Novak witterte, nach einem fatalen Rückpass der Gäste, seine Chance und schoss den Ball zum 3:1 für die Gastgeber ein (60.). Kurz vor Ultimo war noch Martin Hrubsa vom Elfmeterpunkt zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Hohenau verantwortlich (90.). Am Ende verbuchte der FC Tulln gegen den ASV Hohenau einen Sieg.

Hohenau verpasst es sich abzusetzen

Der FC Tulln muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der FC Tulln klettert nach diesem Spiel auf den elften Tabellenplatz. In der Verteidigung des FC Tulln stimmt es ganz und gar nicht: 33 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat der FC Tulln momentan auf dem Konto.

Neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Hohenau derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Tulln beim SV Sieghartskirchen an, während der ASV Hohenau einen Tag zuvor den SC Prottes empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Tulln – ASV Hohenau, 3:2 (2:1)

90 Martin Hrubsa 3:2

60 Patrick Novak 3:1

43 Andrej Hesek 2:1

35 Robin Josefik 1:1

3 Erik Guoth 0:1

