SC Leopoldsdorf rupft Laa/Thaya

Details Sonntag, 02. April 2023 00:06

Gebietsliga Nord/Nordwest: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Laa/Thaya und der SC Leopoldsdorf mit dem Endstand von 1:8. Leopoldsdorf ließ vor etwa 180 Zuschauern keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Laa/Thaya einen klaren Erfolg. Der SC Leopoldsdorf/Mfd. war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:0 durchgesetzt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Masieh Kukcha markierte in der vierten Minute die frühe Führung. Der SC Leopoldsdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (7.). Dusan Krcho brachte Leopoldsdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (32.). Der vierte Streich des SC Leopoldsdorf/Mfd. war Manuel Frybert vorbehalten (38.). Noch vor der Halbzeit legte der SC Leopoldsdorf seinen fünften Treffer nach (45.) und David Strohhäussl ließ sich als Torschütze feiern. Laa/Thaya sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. Alen Dedic (78.) und Nikola Todorovic (83.) brachten Leopoldsdorf mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. In der Schlussphase gelang Simon Griesbacher noch der Ehrentreffer für den SC Laa/Thaya (85.). Mit dem Tor zum 8:1 steuerte Todorovic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (89.). Am Ende fuhr der SC Leopoldsdorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SC Leopoldsdorf/Mfd. bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Laa/Thaya in Grund und Boden spielte.

Leopoldsdorf ballert sich auf Platz zehn

Mit lediglich vier Zählern aus 15 Partien steht der SC Laa/Thaya auf dem Abstiegsplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gastgebers im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 56 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Nord/Nordwest. Laa/Thaya musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Laa/Thaya insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Laa/Thaya die vierte Pleite am Stück.

Leopoldsdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zehn wieder. Der SC Leopoldsdorf/Mfd. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, fünf Unentschieden und sieben Pleiten. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SC Leopoldsdorf zu besiegen.

Die Defensivleistung des SC Laa/Thaya lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Leopoldsdorf offenbarte Laa/Thaya eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der SC Laa/Thaya tritt am kommenden Samstag beim SK Raika Ernstbrunn an, der SC Leopoldsdorf/Mfd. empfängt am selben Tag den ASV Hohenau.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Laa/Thaya – SC Leopoldsdorf/Mfd, 1:8 (0:5)

89 Nikola Todorovic 1:8

85 Simon Griesbacher 1:7

83 Nikola Todorovic 0:7

78 Alen Dedic 0:6

45 David Strohhaeussl 0:5

38 Manuel Frybert 0:4

32 Dusan Krcho 0:3

7 Patrick Gaensdorfer 0:2

4 Masieh Kukcha 0:1

