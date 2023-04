Knapper Erfolg für den FC Neudorf gegen den SC Lassee

Details Samstag, 08. April 2023 00:45

Gebietsliga Nord/Nordwest: Nichts zu holen gab es für den SC Lassee vor 200 Besuchern beim FC PVT Neudorf. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Schon im Hinspiel hatte der SC Lassee die Oberhand behalten und einen 3:0-Erfolg davongetragen.

Der FC Neudorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mark Liskowetz traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Die Gäste mussten sich erstmal wieder finden. Doch kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Zdenek Sturma das 2:0 zugunsten des FC PVT Neudorf (41.). Mit der Führung für den FC Neudorf ging es in die Kabine. Nach einer guten Stunde fanden auch die Gäste wieder zurück ins Spiel. Lukas Thaller war es, der in der 61. Minute den Ball im Gehäuse des FC PVT Neudorf unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Obwohl dem FC Neudorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Lassee zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Lassee verliert den Anschluss nach oben

Im Tableau hatte der Sieg des FC PVT Neudorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Der FC Neudorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Trotz der Niederlage belegt der SC Lassee weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen den FC PVT Neudorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Der FC Neudorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Laa/Thaya vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SC Lassee den FC Klosterneuburg.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC PVT Neudorf – SC Lassee, 2:1 (2:0)

61 Lukas Thaller 2:1

41 Zdenek Sturma 2:0

4 Mark Liskowetz 1:0

