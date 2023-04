SC Prottes triumphiert gegen den FC Neudorf

Details Sonntag, 23. April 2023 00:39

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit 0:4 verlor der FC Tulln am vergangenen Samstag vor mehr als 120 Zuschauern deutlich gegen den SC Prottes. Der SC Prottes ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den FC Tulln einen klaren Erfolg. Enger ging es kaum: Der Prottes SC hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Die ersten Minuten wurden zum Abtasten genutzt. Julian Schmid trug sich dann aber in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf in Front. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Dominik Vajdecka seine Chance und schoss das 2:0 (43.) für den SC Prottes. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 57. Minute mit dem Prottes SC einen sicheren Sieger zu haben. Patrick Pöschl ließ sich als Torschütze feiern. Schmid gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Prottes (86.) und somit der Endstand zum 4:0. Am Schluss schlug der SC Prottes den FC Tulln vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Prottes rückt näher an das Spitzenduo heran

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – der Prottes SC ist weiter auf Kurs. Die Offensivabteilung des SC Prottes funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 34-mal zu. Die Saison des SC Prottes verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Prottes SC nun schon neun Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief der SC Prottes konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der FC Tulln holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. In der Defensive drückt der Schuh beim FC Tulln, was in den 38 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich der FC Tulln schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am kommenden Samstag trifft der SC Prottes auf den SC Neusiedl/Zaya, der FC Tulln spielt tags zuvor gegen den SC Leopoldsdorf/Mfd.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – FC Tulln, 4:0 (2:0)

86 Julian Schmid 4:0

57 Patrick Poeschl 3:0

43 Dominik Vajdecka 2:0

17 Julian Schmid 1:0

