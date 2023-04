Klosterneuburg siegt im Spitzenspiel beim ASV Hohenau

Details Sonntag, 30. April 2023 00:05

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der FC Klosterneuburg behauptete sich vor 400 Zuschauern mit einem 2:1-Sieg beim Tabellenführer ASV Hohenau. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war 3:1 für Klosterneuburg ausgegangen.

Das Topspiel der Liga war in den ersten 45 Minuten eher von taktischen Vorgaben geprägt - keiner wollte den ersten Fehler begehen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach etwas mehr als einer Stunde brandete großer Jubel bei den Heimsichen auf. Tomas Tok brach für den ASV Hohenau den Bann und markierte in der 65. Minute die Führung. Doch die Freude über die Führung hielt nur drei Minuten an. Der FC Klosterneuburg hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Johannes Mansbart den Ausgleich (68.). Nun stand das Spiel wieder auf des Messers Schneide. Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Moritz Breicha, der in der 78. Minute zur Stelle war. Schließlich strich Klosterneuburg die Optimalausbeute gegen Hohenau ein.

Big Points für Klosterneuburg

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den ASV Hohenau 33 Zähler zu Buche. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kamen die Gastgeber auf insgesamt nur vier Punkte und hätten somit noch einiges mehr holen können.

Dank der drei Zähler baute der FC Klosterneuburg den Vorsprung an der Spitze aus. Mit vier Siegen in Folge ist Klosterneuburg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Hohenau ist am Samstag auf Stippvisite bei der Zweitvertretung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM. Der FC Klosterneuburg wird am kommenden Montag vom SC Lassee empfangen.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – FC Klosterneuburg, 1:2 (0:0)

78 Moritz Breicha 1:2

68 Johannes Mansbart 1:1

65 Tomas Tok 1:0

