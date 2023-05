Muckendorf/Z. feiert gegen Laa/Thaya Hattrick-Torschütze Simkovic

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:05

Gebietsliga Nord/Nordwest: Am Freitag trafen Muckendorf/Zeiselmauer und Laa/Thaya vor rund 130 Besuchern aufeinander. Das Match entschied Muckendorf/Z. mit 4:2 für sich. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten des USC Muckendorf/Zeiselmauer ausgegangen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen, obwohl die Gäste nach 25 Minuten eine Top-Chance zur Führung vorfanden. Der Tabellenletzte kam nach der Pause besser ins Spiel. Maurice Kiss brachte den SC Laa/Thaya in der 46. Minute in Front. Die Gäste mussten den Treffer von Petr Matousek zum 1:1 hinnehmen (69.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem Schlusslicht nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Kiss in diesem Spiel (74.). Der Trainer der Heimsichen, Manuel Frank, musste nach seiner Kritik am Unparteiischen mit Gelb-Rot seinen Posten verlassen. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Tomas Simkovic mit den Treffern (84./91./95.) zum 4:2 für Muckendorf/Zeiselmauer. Trotz Unterzahl war Muckendorf/Z. in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Laa/Thaya und fuhr somit einen Sieg ein.

Aus Langweiler wird Spektakel

Die drei Zähler katapultierten den USC Muckendorf/Zeiselmauer in der Tabelle auf Platz drei. Nur dreimal gab sich das Heimteam bisher geschlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Muckendorf/Zeiselmauer, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SC Laa/Thaya. Man kassierte bereits 74 Tore gegen sich. Laa/Thaya ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der SC Laa/Thaya bisher ein. Wann bekommt der SC Laa/Thaya die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Muckendorf/Z. gerät Laa/Thaya immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Laa/Thaya alles andere als positiv. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist der SC Laa/Thaya weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den USC Muckendorf/Zeiselmauer war am Ende kein Kraut gewachsen.

Nächster Prüfstein für Muckendorf/Zeiselmauer ist der ASV Hohenau (Samstag, 20:00 Uhr). Laa/Thaya misst sich am selben Tag mit dem SC Lassee (16:30 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – SC Laa/Thaya, 4:2 (0:0)

95 Tomas Simkovic 4:2

91 Tomas Simkovic 3:2

84 Tomas Simkovic 2:2

74 Maurice Kiss 1:2

69 Petr Matousek 1:1

46 Maurice Kiss 0:1

