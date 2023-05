Deutliche Niederlage für Hohenau bei Mannsdorf-Großenzersdorf II

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:06

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der ASV Hohenau wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor bei der Zweitvertretung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM deutlich mit 1:4. Mit breiter Brust war der ASV Hohenau zum Duell mit Mannsdorf-Großenzersdorf KM II angetreten – der Spielverlauf ließ bei Hohenau jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte Hohenau knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Für das 1:0 und 2:0 war Julian Velisek verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (71./78.). Das erste Tor erzielte Velisek per Elfmeter. Beim zweiten Treffer nahm er aus der Distanz Maß. Martin Hrubsa witterte seine Chance und schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 1:2 für den ASV Hohenau ein (82.). Der ehemalige Tabellenführer schöpfte nochmal Hoffnung. Doch es kam anders. Für das 3:1 des Mannsdorf-Großenzersdorf KM II zeichnete Lirian Sejdini verantwortlich (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Lazar Miletic für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende verbuchte Mannsdorf-Großenzersdorf KM II gegen Hohenau die maximale Punkteausbeute.

Dritte Niederlage in Serie: Hohenau rutscht weiter ab

Der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang neun. Die Heimmannschaft bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den ASV Hohenau ist Mannsdorf-Großenzersdorf KM II weiter im Aufwind.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Hohenau den sechsten Platz in der Tabelle ein. Zehn Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der ASV Hohenau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Sieghartskirchen an. Einen Tag später empfängt Hohenau den USC Muckendorf/Zeiselmauer.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mannsdorf-Großenzersdorf KM II – ASV Hohenau, 4:1 (0:0)

91 Lazar Miletic 4:1

84 Lirian Sejdini 3:1

82 Martin Hrubsa 2:1

78 Julian Velisek 2:0

71 Julian Velisek 1:0

