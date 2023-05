Laa/Thaya auch gegen Lassee ohne Punkte

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit 1:4 verlor Laa/Thaya am vergangenen Samstag vor rund 140 Zuschauern deutlich gegen den SC Lassee. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Lassee. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des Gasts gegangen.

Nach zwanzig Minuten war das Abtasten der beiden Teams vorbei. Der SC Lassee ging durch einen Elfmeter von Christoph Sturm in der 20. Minute in Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Kurz nach der Pause schöpften die Gastgeber aber wieder Hoffnung. Simon Griesbacher beförderte das Leder zum 1:1 des SC Laa/Thaya in die Maschen (54.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Lukas Thaller schnürte einen Doppelpack (68./80.), sodass der SC Lassee fortan mit 3:1 führte. In der Nachspielzeit besserte Sturm seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SC Lassee erzielte. Am Ende verbuchte der SC Lassee gegen Laa/Thaya einen Sieg.

Am Ende war es doch noch deutlich

Die Defizite in der Verteidigung sind beim SC Laa/Thaya klar erkennbar, sodass bereits 78 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Das Heimteam ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Im Angriff weist Laa/Thaya deutliche Schwächen auf, was die nur 25 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der SC Laa/Thaya musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Laa/Thaya insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SC Lassee aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Beim SC Lassee greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt der SC Lassee die beste Defensive der Gebietsliga Nord/Nordwest. Mit dem Sieg baute der SC Lassee die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Lassee elf Siege, sechs Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Der SC Lassee wandert mit nun 39 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des SC Laa/Thaya gegenwärtig trist aussieht.

Laa/Thaya tritt am Mittwoch beim SC Neusiedl/Zaya an. Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des SC Lassee mit dem ASV Hohenau.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Laa/Thaya – SC Lassee, 1:4 (0:1)

91 Christoph Sturm 1:4

80 Lukas Thaller 1:3

68 Lukas Thaller 1:2

54 Simon Griesbacher 1:1

20 Christoph Sturm 0:1

