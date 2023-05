Abfuhr für den FC Tulln bei Klosterneuburg

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:02

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der FC Tulln blieb gegen Klosterneuburg chancenlos und kassierte vor rund 120 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Der FC Klosterneuburg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Paul Reske hatte die erste Großchance im Spiel, doch sein Abschluss (17.) ging nur knapp am Kreuzeck vorbei. Nur eine Minute später klopften die Hausherren erneut an, doch wieder war der Abschluss zu ungenau. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Emre Isik brach für Klosterneuburg den Bann, kam in der Mitte alleine vor Torhüter Thomas Weissinger zum Abschluss und markierte in der 62. Minute die Führung. Johannes Mansbart beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 des Tabellenprimus in die Maschen (70.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Schmidt, als er Abwehr und Torhüter umkurvte und das 3:0 für das Heimteam besorgte (73.). Mansbart stellte schließlich in der 87. Minute den 4:0-Sieg für den FC Klosterneuburg sicher, als er völlig allein gelassen an den Ball kam und diesen flach im langen Eck unterbrachte. Am Ende kam Klosterneuburg gegen den FC Tulln zu einem verdienten Sieg.

Klosterneuburg baut Tabellenführung weiter aus

Nach 22 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für den FC Klosterneuburg 46 Zähler zu Buche. Die Defensive von Klosterneuburg (24 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Nord/Nordwest zu bieten hat. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der der FC Klosterneuburg ungeschlagen ist.

Der sechste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte des FC Tulln. Der Gast bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. In der Verteidigung des FC Tulln stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des FC Tulln alles andere als positiv.

Klosterneuburg stellt sich am Freitag (19:30 Uhr) beim SC Prottes vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt der FC Tulln den SC Leopoldsdorf/Mfd.

Gebietsliga Nord/Nordwest: FC Klosterneuburg – FC Tulln, 4:0 (0:0)

87 Johannes Mansbart 4:0

73 Thomas Schmidt 3:0

70 Johannes Mansbart 2:0

62 Emre Isik 1:0

