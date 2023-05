Zehn-Tore-Remis zwischen Mannsdorf-G. II und Wullersdorf

Details Montag, 22. Mai 2023 00:09

Gebietsliga Nord/Nordwest: Im Spiel der Zweitvertretung des Mannsdorf-Großenzersdorf KM gegen den SK Miet-Tech Wullersdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor 100 Besuchern die Punkte beim Stand von 5:5. Der SK Wullersdorf erwies sich gegen Mannsdorf-Großenzersdorf KM II als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Vor 100 Zuschauern war Enes Sen per Kopf mit der Führung zur Stelle (6.). Nach sieben Minuten hatten die Gäste eine Dreifach-Chance. Zuerst hielt Goalie Jäger, dann klärte Jan Lebis auf der Linie und dann traf Wullersdorf noch die Latte. Man sah - Wullersdorf zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Matej Palacka mit dem Ausgleich zurück. Lirian Sejdini umkurvte Abwehr und Keeper und versenkte die Kugel zum 2:1 (33.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Thomas Winter seine Chance eines Freistoßes und schoss das 2:2 (45.) für den SK Miet-Tech Wullersdorf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Der SK Wullersdorf musste den Treffer von Kevin Glück zum 3:2 hinnehmen (63.). Julian Velisek erwies dem Mannsdorf-Großenzersdorf KM II einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (69.). Mit zwei schnellen Treffern von Winter (70.) und Michael Mayer (76., Eigentor) machte Wullersdorf deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Für das vierte Tor von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II war Sejdini verantwortlich, der in der 89. Minute das 4:4 besorgte. In der Nachspielzeit schockte Julian Rohrer die Gastgeber, als er das Führungstor für den SK Miet-Tech Wullersdorf erzielte (92.). Für den Mannsdorf-Großenzersdorf KM II reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Amel Koldzic den Ball in der Nachspielzeit zum 5:5 über die Linie schob (95.) Die 5:5-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Koldzic rettet Punkt in allerletzter Minute

Fünf Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat Mannsdorf-Großenzersdorf KM II momentan auf dem Konto.

Der SK Wullersdorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der Gast bisher ein. Wullersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen. In acht ausgetragenen Spielen kam der SK Miet-Tech Wullersdorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Mit diesem Unentschieden verpasste Mannsdorf-Großenzersdorf KM II die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II den neunten Platz.

Am kommenden Samstag trifft der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II auf den FC Tulln, der SK Wullersdorf spielt tags zuvor gegen den USC Muckendorf/Zeiselmauer.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mannsdorf-Großenzersdorf KM II – SK Miet-Tech Wullersdorf, 5:5 (2:2)

95 Amel Koldzic 5:5

92 Julian Rohrer 4:5

89 Lirian Sejdini 4:4

76 Eigentor durch Michael Mayer 3:4

70 Thomas Winter 3:3

63 Kevin Glueck 3:2

45 Thomas Winter 2:2

33 Lirian Sejdini 2:1

8 Matej Palacka 1:1

6 Enes Sen 1:0

