SK Ernstbrunn bringt Neusiedl/Z herbe Pleite bei

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: Mit 0:3 verlor Neusiedl/Z am vergangenen Samstag vor 120 Besuchern deutlich gegen den SK Ernstbrunn. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Ernstbrunn wurde der Favoritenrolle gerecht. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der SC Neusiedl/Zaya am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Schon nach wenigen Sekunden hatten die Gäste durch Muratovic eine gute Chance. Die Führung des SK Raika Ernstbrunn stellte David Handl sicher. Der Angreifer traf vor 120 Zuschauern per Kopf zum 1:0. Nur drei Minuten später traf Handl nur den Pfosten. Die Gastgeber nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Denis Frimmel schnürte einen Doppelpack (46./68.), sodass der SK Ernstbrunn fortan mit 3:0 führte. In Minute 52 sah Neusiedls Markus Ohler die Rote Karte. Auch in Minute 71 hatten die Gäste mit einem Lattenschuss Pech. Am Ende behielt Ernstbrunn gegen Neusiedl/Z die Oberhand.

Frimmel-Doppelpack zur Entscheidung

57 Tore – mehr Treffer als der SK Raika Ernstbrunn erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Nord/Nordwest. Der SK Ernstbrunn verbuchte insgesamt zwölf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

Zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SC Neusiedl/Zaya momentan auf dem Konto.

Ernstbrunn setzte sich mit diesem Sieg von Neusiedl/Z ab und belegt nun mit 40 Punkten den dritten Rang, während der Gast weiterhin 34 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 40 Zählern befindet sich der SK Raika Ernstbrunn voll in der Spur. Die Formkurve des SC Neusiedl/Zaya dagegen zeigt nach unten.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt der SK Ernstbrunn beim FC PVT Neudorf an. Am Montag empfängt Neusiedl/Z den SC Laa/Thaya.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SK Raika Ernstbrunn – SC Neusiedl/Zaya, 3:0 (1:0)

68 Denis Frimmel 3:0

46 Denis Frimmel 2:0

40 David Handl 1:0

