Hohenau beendet gegen Muckendorf/Z. die Sieglos-Serie

Details Dienstag, 30. Mai 2023 00:06

Gebietsliga Nord/Nordwest: Nichts zu holen gab es für Muckendorf/Z. bei Hohenau. Die Heimmannschaft erfreute ihre 120 Fans mit einem 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der ASV Hohenau die Nase vorn. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der USC Muckendorf/Zeiselmauer hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Der Gast geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Erik Guoth das schnelle 1:0 für Hohenau erzielte. Muckendorf/Zeiselmauer war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Auch in Halbzeit zwei blieb es lange bei der knappen Führung der Gastgeber. Erst zehn Minuten vor dem Ende war das Spiel praktisch entschieden. Das 2:0 des ASV Hohenau bejubelte Vedat Zukaj (80.). Zum Schluss feierte Hohenau einen dreifachen Punktgewinn gegen Muckendorf/Z.

Der ASV Hohenau beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Der USC Muckendorf/Zeiselmauer verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Mit diesem Sieg zog Hohenau an Muckendorf/Zeiselmauer vorbei auf Platz sechs. Muckendorf/Z. fiel auf die achte Tabellenposition. Nur sechsmal gab sich der USC Muckendorf/Zeiselmauer bisher geschlagen. Mit dem Sieg baute Hohenau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der ASV Hohenau elf Siege, vier Remis und kassierte erst sieben Niederlagen.

Das nächste Mal ist der ASV Hohenau am 03.06.2023 gefordert, wenn man beim SC Neusiedl/Zaya antritt. Für Muckendorf/Zeiselmauer geht es schon am Samstag weiter, wenn man den FC Tulln empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – USC Muckendorf/Zeiselmauer, 2:0 (1:0)

80 Vedat Zukaj 2:0

7 Erik Guoth 1:0

